利率不斷上升 英國面臨房貸危機

英國大量房貸借款人還不出款項，將面臨違約風險？新冠疫情導致通貨膨脹，進而讓全球經濟受挫，各國政府試圖透過提高利率降低通貨膨脹造成的損害。然而提高利率絕非萬靈丹，房貸借款人就因為利率上升而面臨違約風險，雖然英國政府提出1年寬限期、減少月息等政策，效果還有待觀察。

英國房貸危機

英國目前正面臨因為利率上升所引起的房貸危機，因此英國政府和更大銀行在6月23日舉行會議，試圖減少房貸危機對整體經濟的損失。

英國財政部也宣布，已經有4分之3的放貸機構同意給予房貸借款人為期1年的寬限期，在這期間除不會收取額外費用外，賒帳也不會對信用分數有影響。除了寬限期外，借款人的月息也會減少。

需透過再融資

大多數房貸合約都是要借款人還「固定利率」，所以利率上升表面上並不會對借款人造成影響，甚至還會讓房貸合約本身的價值降低，對借款人而言是有利的。

但事實上，絕大多數的房貸借款人需要透過「再融資」償還房屋貸款的利息。再融資和當前的利率息息相關，利率升高，相對再融資的成本也上升，當借款人無法透過再融資減少負債時，違約風險也隨之而來。

重蹈覆轍？

這次新冠疫情間，早在升息之初，就有學者擔心過去引起金融風暴的次貸危機會再次上演，但有別於次貸危機是源自於銀行體系的問題，這次危機是大環境影響到金融市場，最後能不能度過這次危機，端看各國政府的策略成不成功。

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