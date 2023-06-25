快訊

竹北氣爆鄰戶少年憶「煙很多」 牆壁震裂、一度受困

台北羽賽／太強！ 戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

竹北氣爆少年全身血 舅舅心疼：全身白的…沒有皮

日本要求上千家政府承包商 遵守美國網絡安全準則

集微網／ 集微網

集微網消息，據日經亞洲報導，日本將要求1000多家電信運營商在內的政府承包商遵守美國網絡安全準則，以加強對外部承包商的要求，保護敏感信息，該標準將於2024年3月結束的財年內生效。

該指南根據美國NIST SP 800-171網絡對抗規則規定了八項檢查標準，規則涵蓋國防部、NASA以及其他聯邦和州機構的承包商和供應商。

承包商將被要求限制系統訪問，審查有權訪問的人員，創建定期風險評估和監控的系統，以及管理和保護敏感信息。

不符合標準的公司將無法簽署政府合同。即使在簽訂合同後，公司也會被要求定期報告網絡安全措施。

日本國家信息通信技術研究所的一項調查顯示，2015年至2020年間，全球網絡攻擊增加了8.5倍。富士通運營的雲服務被多個政府機構使用，該服務曾在2021年和2022年遭受網絡攻擊。

隨著信息化時代的迅速發展，各國也愈發重視網絡安全。美國司法部在6月20日宣布在其國家安全部門內成立一個網絡部門，以國家安全為重點，專注於追查來自其它國家黑客的網絡威脅，以此將國家安全機構中越來越重要的部分正式納入司法部的等級制度。

美國 日本 司法

延伸閱讀

日將排放福島核廢水 謝衣鳯：未見蔡政府提質疑和要求

台灣也有這福利！日本一蘭拉麵「1種人」免費吃 一堆人不知道白花錢

俄國譁變危機暫解 美與盟國磋商持續觀察

台人赴日旅遊住大阪富士屋遭竊現金、勞力士 網嘆劇情離奇「基本防守一定要做到」

相關新聞

利率不斷上升 英國面臨房貸危機

英國大量房貸借款人還不出款項，將面臨違約風險？新冠疫情導致通貨膨脹，進而讓全球經濟受挫，各國政府試圖透過提高利率降低通貨膨脹造成的損害。然而提高利率絕非萬靈丹，房貸借款人就因為利率上升而面臨違約風險，

下一個半導體賽局？韓國如何光速打造氫能經濟王國

「你買一部氫能車，政府給你售價5成補助」，韓國政府預算大手筆揮灑，讓現代汽車在特斯拉執行長馬斯克訕笑是「賠錢貨」中匍匐前進，拚盡全力後發先至，一舉超越了日本豐田，現在各國路上跑的氫能車中，有過半來自韓

「未來石油」取代天然氣 俄烏戰爭加速德國綠氫發展

去年12月冬季的某天清晨，德國總理、經濟部、財政部長三巨頭齊聚北海的威廉港（Wilhelmshaven）為全國第一座天然氣接收站剪綵。 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）致詞時忍不住誇讚這座能源

嬰兒潮世代股癮難戒 棄股買債不容易

美國高齡人士仍無法戒掉投資股市的習慣。據蓋洛普公司4月的民調，美國65歲（含）以上民眾之中，近三分之二的人都透過個股、股...

極限旅遊業 商機紅火

令全球許多人心繫的「泰坦號」潛水器失蹤案，最終仍以悲劇收場。眾所周知，像這樣的極限旅遊充滿風險，而且所費不貲。然而，這個...

華爾街：美股漲勢變脆弱

美國股市上周五（23日）下跌，寫下3月來最差單周表現，也終止主要指數周線連漲走勢，此時投資人擔心美歐央行繼續升息導致經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦