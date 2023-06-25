日本要求上千家政府承包商 遵守美國網絡安全準則

集微網消息，據日經亞洲報導，日本將要求1000多家電信運營商在內的政府承包商遵守美國網絡安全準則，以加強對外部承包商的要求，保護敏感信息，該標準將於2024年3月結束的財年內生效。

該指南根據美國NIST SP 800-171網絡對抗規則規定了八項檢查標準，規則涵蓋國防部、NASA以及其他聯邦和州機構的承包商和供應商。

承包商將被要求限制系統訪問，審查有權訪問的人員，創建定期風險評估和監控的系統，以及管理和保護敏感信息。

不符合標準的公司將無法簽署政府合同。即使在簽訂合同後，公司也會被要求定期報告網絡安全措施。

日本國家信息通信技術研究所的一項調查顯示，2015年至2020年間，全球網絡攻擊增加了8.5倍。富士通運營的雲服務被多個政府機構使用，該服務曾在2021年和2022年遭受網絡攻擊。

隨著信息化時代的迅速發展，各國也愈發重視網絡安全。美國司法部在6月20日宣布在其國家安全部門內成立一個網絡部門，以國家安全為重點，專注於追查來自其它國家黑客的網絡威脅，以此將國家安全機構中越來越重要的部分正式納入司法部的等級制度。