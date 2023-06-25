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傳Realme德國智慧型手機業務放緩 此前在德專利案敗訴

集微網／ 集微網

集微網消息，據nextpit報導，Realme也將因諾基亞專利訴訟而在德國的業務受到「限制」。

有消息稱，由於諾基亞專利訴訟，Realme決定放棄德國市場。Realme負責歐洲市場的辦公室聲稱，在經過一些內部磋商和諾基亞未決的訴訟後，德國的業務「放緩」了。他們仍在等待與諾基亞的許可談判的積極消息，以便他們可以在德國恢復選定的營銷措施。

該報導指出，Realme將把預算轉向其他歐洲市場。因此，我們可能不會在德國商店的貨架上看到最近發佈的Realme 11、Realme 11 Pro和Realme 11 Pro +。Realme一定已經意識到，除了潛在的低消費需求之外，他們還應該把重點轉移到義大利波蘭西班牙和巴爾幹半島等不同的核心市場。

據悉，vivo近期剛剛宣佈暫停其在德國的銷售。今年4月，德國曼海姆地方法院在針對vivo的專利案中裁定諾基亞勝訴，該訴訟涉及諾基亞4G標準必要專利（SEP），vivo官網回應稱已做好必要時暫停通過vivo德國官方渠道銷售和推廣涉事產品的準備。根據vivo德國官網5月30日最新消息，vivo已決定暫時停止在德國市場銷售產品。據了解，目前該網站已下架所有產品介紹，只留下了主頁、支持兩個頁面。


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