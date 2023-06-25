傳Realme德國智慧型手機業務放緩 此前在德專利案敗訴

集微網消息，據nextpit報導，Realme也將因諾基亞專利訴訟而在德國的業務受到「限制」。

有消息稱，由於諾基亞專利訴訟，Realme決定放棄德國市場。Realme負責歐洲市場的辦公室聲稱，在經過一些內部磋商和諾基亞未決的訴訟後，德國的業務「放緩」了。他們仍在等待與諾基亞的許可談判的積極消息，以便他們可以在德國恢復選定的營銷措施。

該報導指出，Realme將把預算轉向其他歐洲市場。因此，我們可能不會在德國商店的貨架上看到最近發佈的Realme 11、Realme 11 Pro和Realme 11 Pro +。Realme一定已經意識到，除了潛在的低消費需求之外，他們還應該把重點轉移到義大利、波蘭、西班牙和巴爾幹半島等不同的核心市場。

據悉，vivo近期剛剛宣佈暫停其在德國的銷售。今年4月，德國曼海姆地方法院在針對vivo的專利案中裁定諾基亞勝訴，該訴訟涉及諾基亞4G標準必要專利（SEP），vivo官網回應稱已做好必要時暫停通過vivo德國官方渠道銷售和推廣涉事產品的準備。根據vivo德國官網5月30日最新消息，vivo已決定暫時停止在德國市場銷售產品。據了解，目前該網站已下架所有產品介紹，只留下了主頁、支持兩個頁面。



