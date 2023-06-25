極限旅遊業 商機紅火

令全球許多人心繫的「泰坦號」潛水器失蹤案，最終仍以悲劇收場。眾所周知，像這樣的極限旅遊充滿風險，而且所費不貲。然而，這個行業卻正在蓬勃發展。

華爾街日報報導，近年隨著科技進步和全球更緊密連結，這類型的極限旅遊已變得更唾手可得。例如亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源公司（Blue Origin）提供太空商業旅行，英國旅行社White Desert則提供南極私人飛機旅行服務。

這些旅程的所需費用差距甚大。藍源的太空之旅一趟要價數百萬美元，但飛往南極只需10萬美元；去探索鐵達尼號沈船的費用則是25萬美元左右。

Global Rescue執行長理察茲便以聖母峰探險為例，解釋現在從事冒險旅行的容易程度。他說，尼泊爾政府最近一季發出的登山許可證，數量便創下歷來新高。

但該公司也預期，本季的喜馬拉雅山區救援行動次數將創新高。不過，儘管這些旅行會讓他們面臨一定程度的危險，那些金字塔頂端的旅行者仍在疫情過後，把這些一生只有一次的旅行視為優先考量。

旅行社River Oaks Travel Concierge營運總監珂倫表示，豪華冒險旅遊市場雖小，但成長快速。「這不只是能讓你滿足旅行清單裡一直想看或想做的事，也給了你向沒去過的同事或社交圈炫耀的權利。」