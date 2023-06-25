嬰兒潮世代股癮難戒 棄股買債不容易

美國高齡人士仍無法戒掉投資股市的習慣。據蓋洛普公司4月的民調，美國65歲（含）以上民眾之中，近三分之二的人都透過個股、股票共同基金或退休儲蓄帳戶來投資股市，而金融海嘯之前同齡者這麼做的比率大約是50%。而且這十多年來，也只有這個年齡層投資股市的比率升高。

傳統的說法是人們年紀愈大，就愈應該將資產從股票轉入債券；但許多民眾都已揚棄「100減去年齡」的股票配置法則，主因過去10年來利率一直近零，使股市顯然成為唯一能夠獲得報酬率的來源。

據道瓊市場數據公司的資料顯示，從2009年3月標普500指數觸底以來，總投資報酬率（含股利）超過700%，而同期間投資債券的總報酬率僅46%左右。即使去年來利率大幅上升，使債券及現金的吸引力提高，但許多銀髮族仍表示他們不會拋棄股市，主要是因為他們「生怕錯過機會（FOMO）」。

蓋洛普民調專家瓊斯表示，愈來愈多「嬰兒潮世代」進入退休年齡，並繼續保留持股；聯準會（Fed）2022年底的數據顯示，全美家庭的股票與共同基金的財富之中，56%由他們持有。

許多「嬰兒潮世代」從1980年代股市繁榮期開始進場，先後經歷過1987年「黑色星期一」大崩盤，2000年網路泡沫破滅，2008年金融海嘯，及2020年疫情初期的股市重挫，但也目睹股市一次次回升並再創新高，因此認為股票是相當安全的投資標的。

散戶們嚐過股市高報酬率的甜頭，對金融風險的忍受度較高，且資產組合中的股票比重也可能較高。他們碰到1980年代證券業擴張期，買股票更容易、成本較低，且有專業財經媒體問世。

1980年代雇主提供的退休年金開始減少，也刺激更多民眾自行投資。1981年開辦401(k)退休福利計畫之後，更多勞工自行經營退休計畫。而且由於民眾平均壽命延長，也使高齡人士必須為退休生活準備更多的錢。

蓋洛普的調查中，並未針對受訪者持有股票的金額以及配置進行區分。據Fed的數據，各年齡層民眾之中，大部分個股及股票共同基金財富都由高所得、大學以上學歷及白人家庭所持。