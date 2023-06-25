油金承壓 周線重挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價過去一周重挫逾3%，寫下5月初來最大單周跌幅，西德州原油跌破每桶70美元價位，因聯準會（Fed）暗示繼續升息，歐洲數據也顯示經濟減緩風險，交易商擔心石油需求不振；金價一周跌近2%，寫下四個多月來最大周線跌幅，受美元匯率走升拖累。

布蘭特原油8月期貨23日結算價下跌0.29美元，跌幅0.4%，報每桶73.85美元；西德州原油8月期貨下跌0.35美元，跌幅0.5%，報每桶69.16美元。兩大指標合約過去一周分別跌3.6%與3.8%，是5月5日當周以來最大單周跌幅。

Fed主席鮑爾近期的鷹派言論提振了美元，削弱以美元計價的黃金、石油等商品的吸引力。此外，德國6月23日公布經濟活動降溫程度超過預期，而法國經濟第2季可能陷入萎縮。

瑞穗證券美國期貨部門主管亞格爾表示：「對升息以及隨之而來經濟活動減緩的恐懼正為油價帶來壓力。」他說，利率上升也會增加持有成本，使得從儲存到運輸石油等都變得更加昂貴。

黃金現貨23日收盤上漲0.38%至每英兩1,921.2美元，但全周累計下跌1.9%，自5月初漲破每英兩2,000美元大關以來，迄今總共下跌逾150美元。

石油 期貨 國際油價

延伸閱讀

繼續升息立場 鮑爾：謹慎步伐調利率

NBA／「球哥」鮑爾膝蓋三度動刀 公牛宣布將再次提前報銷

歐美接力放鷹 四大指標生變 降息恐要到明年下半年

Fed主席鮑爾貨幣政策證詞好有詩意！讀過惠特曼、佛洛斯特才懂

相關新聞

向航運業課碳稅 呼聲再起

今年「新全球金融公約峰會」主席國法國23日在這場峰會閉幕時表示，共有23個國家與區域性機構支持對航運業的溫室氣體排放課稅...

省錢萬歲 有錢人也逛平價店

如果你在十元商店的停車場看到賓士車，不要懷疑，你沒看錯。在美國，民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到Dollar G...

亞馬遜Google將加碼印度

印度總理莫迪結束四天的美國國是訪問，繼美光和應材後，亞馬遜和字母公司旗下的Google也承諾要加碼投資印度。

嬰兒潮世代股癮難戒 棄股買債不容易

美國高齡人士仍無法戒掉投資股市的習慣。據蓋洛普公司4月的民調，美國65歲（含）以上民眾之中，近三分之二的人都透過個股、股...

極限旅遊業 商機紅火

令全球許多人心繫的「泰坦號」潛水器失蹤案，最終仍以悲劇收場。眾所周知，像這樣的極限旅遊充滿風險，而且所費不貲。然而，這個...

華爾街：美股漲勢變脆弱

美國股市上周五（23日）下跌，寫下3月來最差單周表現，也終止主要指數周線連漲走勢，此時投資人擔心美歐央行繼續升息導致經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦