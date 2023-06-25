國際油價過去一周重挫逾3%，寫下5月初來最大單周跌幅，西德州原油跌破每桶70美元價位，因聯準會（Fed）暗示繼續升息，歐洲數據也顯示經濟減緩風險，交易商擔心石油需求不振；金價一周跌近2%，寫下四個多月來最大周線跌幅，受美元匯率走升拖累。

布蘭特原油8月期貨23日結算價下跌0.29美元，跌幅0.4%，報每桶73.85美元；西德州原油8月期貨下跌0.35美元，跌幅0.5%，報每桶69.16美元。兩大指標合約過去一周分別跌3.6%與3.8%，是5月5日當周以來最大單周跌幅。

Fed主席鮑爾近期的鷹派言論提振了美元，削弱以美元計價的黃金、石油等商品的吸引力。此外，德國6月23日公布經濟活動降溫程度超過預期，而法國經濟第2季可能陷入萎縮。

瑞穗證券美國期貨部門主管亞格爾表示：「對升息以及隨之而來經濟活動減緩的恐懼正為油價帶來壓力。」他說，利率上升也會增加持有成本，使得從儲存到運輸石油等都變得更加昂貴。

黃金現貨23日收盤上漲0.38%至每英兩1,921.2美元，但全周累計下跌1.9%，自5月初漲破每英兩2,000美元大關以來，迄今總共下跌逾150美元。