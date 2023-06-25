華爾街：美股漲勢變脆弱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市上周五（23日）下跌，寫下3月來最差單周表現，也終止主要指數周線連漲走勢，此時投資人擔心美歐央行繼續升息導致經濟陷入衰退。華爾街券商紛紛提醒，美股目前價位較高，漲勢也變得更脆弱。

隨著第2季接近尾聲，投資人更加關注經濟數據，包括本周五公布的5月個人消費支出（PCE）物價，可能顯示除租金外的核心服務物價漲勢減速至溫和的水準。

那斯達克綜合指數上周五下跌1%，標普500指數下跌0.8%，道瓊工業指數下跌219點，跌幅0.65%。標普500指數和那指一周下來各跌1.4%，分別結束連五周和連八周漲勢。道瓊周線跌1.7%。追蹤全球主要公司表現的富時全球全市場指數同線跌2.2%，是3月美國爆發地區性銀行以來最差單周表現。

晶片股跌幅更重，費城半導體指數跌1.8%，周線大跌4.5%；台積電跌1.2%，周線下跌2.5%。

多家央行上周繼續升息，聯準會（Fed）主席鮑爾也在參院表示，對抗通膨的行動尚未結束，可能還需要一到兩次的升息。此外，舊金山聯準銀行總裁戴利22日接受路透訪問表示，美國今年再升息兩次是「非常合理」的預測，但最好是比先前更緩慢、更謹慎的步調行動。

美國6月製造業採購經理指數從5月的48.4下降至46.3，創下去年12月來最低水準。

美國財政部長葉倫有意緩和市場對美國經濟衰退的疑慮，她承認經濟是有風險，並表示消費者支出放緩是必要的。

BMO 策略師林恩指出，「全球經濟至少在一方面保持一致，即製造業仍處於萎縮狀態」。

安聯投資管理資深投資策略師李普利說：「數據呈現經濟正在放緩，加上股市已上漲，有人正考慮減碼一點。」

Van Leeuwen策略師夏維拉（Virag Shah）說：「這較像是一次良性的回檔，而不是恐懼的倒退。自從債務上限協議達成以及AI熱潮開始後，市場過去兩個月表現不錯。」

美股這波漲勢已將股價推向較高水準。路孚特數據顯示，標準普爾500指數目前按未來一年收益計算的本益比為19倍，已遠高於歷史平均水準15.6倍。

美國經濟

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