輝達極可能在歐投資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳23日與歐盟執委會執委布勒東（Thierry Breton）會面後表示，輝達「極有可能」在歐洲投資。

黃仁勳說，布勒東建議輝達應該到歐洲大手筆投資，歐洲會是創建輝達未來的絕佳場所。布勒東在兩人會面後推崇輝達的成就，他表示：「人工智慧與數據、演算法和運算能力息息相關；運算能力則要歸功於輝達這樣的企業。」

黃仁勳說，會到歐洲投資的理由是，「輝達想要成為一家全球性的國際企業。而且，誰能想到一個更好的投資地點。」布勒東邀請黃仁勳下個月到布魯塞爾繼續討論。

輝達的繪圖晶片（GPU）是資料中心需要驅動生成式AI時的必要產品。輝達公司市值近來飆高，已數周維持在1兆美元左右，成為全球最有價值的晶片公司。

布勒東近日在美國矽谷拜訪多家大型科技公司，討論人工智慧（AI）與內容適度議題。他除與黃仁勳見面，也和Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼等人會晤，祖克柏與奧特曼都表示支持歐盟對AI進行監管。

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

馬斯克、祖克柏互嗆決鬥 兩人多年來在吵什麼？

馬斯克、祖克柏互嗆鐵籠格鬥

跟祖克柏約戰「鐵籠格鬥賽」 兩位MMA明星提出願幫馬斯克特訓

黃仁勳「黑皮衣」獨領風騷 矽谷新科技巨人誕生

相關新聞

向航運業課碳稅 呼聲再起

今年「新全球金融公約峰會」主席國法國23日在這場峰會閉幕時表示，共有23個國家與區域性機構支持對航運業的溫室氣體排放課稅...

亞馬遜Google將加碼印度

印度總理莫迪結束四天的美國國是訪問，繼美光和應材後，亞馬遜和字母公司旗下的Google也承諾要加碼投資印度。

黃仁勳入選巴隆頂尖CEO

最新一期巴隆周刊（Barron's）選出輝達（Nvidia）黃仁勳在內25位美國2023年頂尖企業執行長。隨著新冠肺炎疫...

輝達極可能在歐投資

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳23日與歐盟執委會執委布勒東（Thierry Breton）會面後表示，輝達「極有可能」...

美股創3月來最差單周表現！經濟衰退疑慮打壓市場 策略師分析：良性回調

美國股市周五下跌，終止主要指數周線連漲之勢，創3月來最差單周表現。投資人擔心美歐央行將不得不為了遏止通膨而繼續升息，恐導...

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

數月來，經濟學家和投資人一直擔心，美國通膨至今仍大幅超標，逼得聯準會（Fed）不得不持續提高利率，會不會把美國經濟推落衰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦