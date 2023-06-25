輝達（Nvidia）執行長黃仁勳23日與歐盟執委會執委布勒東（Thierry Breton）會面後表示，輝達「極有可能」在歐洲投資。

黃仁勳說，布勒東建議輝達應該到歐洲大手筆投資，歐洲會是創建輝達未來的絕佳場所。布勒東在兩人會面後推崇輝達的成就，他表示：「人工智慧與數據、演算法和運算能力息息相關；運算能力則要歸功於輝達這樣的企業。」

黃仁勳說，會到歐洲投資的理由是，「輝達想要成為一家全球性的國際企業。而且，誰能想到一個更好的投資地點。」布勒東邀請黃仁勳下個月到布魯塞爾繼續討論。

輝達的繪圖晶片（GPU）是資料中心需要驅動生成式AI時的必要產品。輝達公司市值近來飆高，已數周維持在1兆美元左右，成為全球最有價值的晶片公司。

布勒東近日在美國矽谷拜訪多家大型科技公司，討論人工智慧（AI）與內容適度議題。他除與黃仁勳見面，也和Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼等人會晤，祖克柏與奧特曼都表示支持歐盟對AI進行監管。