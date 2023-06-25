黃仁勳入選巴隆頂尖CEO

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

最新一期巴隆周刊（Barron's）選出輝達（Nvidia）黃仁勳在內25位美國2023年頂尖企業執行長。隨著新冠肺炎疫情減退，這一年頂級企業領袖所需危機管理技能固然無法與前幾年相提並論，但今年獲選的CEO仍獨具創見，在混亂中找到騰達之道。

在投資人追捧人工智慧（AI）之下，幾位準備多年的科技領袖不僅乘此浪潮，還積極銷售相關產品。榮膺今年頂尖CEO的科技業者，除黃仁勳外，還有微軟的納德拉、Alphabet的皮伽、奧多比（Adobe）的納拉延（Shantanu Narayen）和甲骨文（Oracle）的卡茲（Safra Catz）。

巴隆對黃仁勳如此評道，他的「長遠眼光和不惜投資的意志讓輝達有所突破，也開拓了新市場，並擴大技術上的領導地位，使同業難望項背」。

在40年來最急的升息環境下，美債表現遭逢美國獨立戰爭來最糟糕的一年，有三家銀行因帳面上投資損失引發擠兌而倒閉，卻讓摩根大通在內體質強大的銀行同業有機會收購資產。在今年3月的銀行危機中，小摩執行長戴蒙適時為聯準會（Fed）主席鮑爾和財政部長葉倫提供建言，扮起領導角色。與此同時，摩根士丹利在執行長高曼麾下，也在資產管理繳出讓同業驚羡的佳績。

通膨仍處高檔之下，好市多（Costco）執行長傑利尼克（Craig Jelinek）仍藉謹慎管理庫存、定價和便利消費者來擴大市占，且不犧牲利潤或增加風險。

黃仁勳 美國

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