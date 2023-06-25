亞馬遜Google將加碼印度

印度總理莫迪結束四天的美國國是訪問，繼美光和應材後，亞馬遜和字母公司旗下的Google也承諾要加碼投資印度。

彭博資訊和美聯社報導，在莫迪和美國總統拜登與科技界執行長會面後，亞馬遜宣布2030年前對印度的投資額將達260億美元。上個月，亞馬遜旗下的雲端事業AWS才表示，要對印度的雲端基礎設施投資1.06兆印度盧比（129億美元），以滿足當地不斷擴增的客戶需求；隨著亞馬遜執行長賈西與莫迪會面後，又追加了65億美元新規劃的投資。

另外，字母執行長皮伽表示，Google將在莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）的古吉拉特國際金融科技城設立全球金融科技中心，鞏固印度在金融科技的領導地位。

蘋果執行長庫克在會後向財經媒體CNBC表示，印度代表著「巨大機會」。當被問到蘋果是否會繼續在印度擴張時，庫克說，今年稍早已有兩家蘋果零售店在印度開幕。

23日是莫迪訪問美國最後一天，莫迪和拜登聚焦新提案，以解決阻礙兩國合作的監管障礙。這場會議在白宮東廳舉行，出席者還有庫克、皮伽與微軟執行長納德拉。正值蘋果將部分生產移出中國大陸，轉往印度之際，庫克被安排坐在莫迪身旁。

拜登當局努力拉攏印度對抗大陸，印度則急欲成為關鍵科技的重要夥伴。莫迪日前表示要去除科技業的監管限制，方便美國企業前往投資。

拜登說：「我們兩國將創新和合作提升到新的層次，很大程度要歸功坐在桌邊的各位。」他鼓勵企業高層主動強化兩國的經濟關係，方法包括與其他企業高層談話，並提醒當局監管阻礙。

22日拜登舉行國宴款待莫迪，當日宣布多起合作案。美光將在印度打造價值27.5億美元的半導體組裝和測試設施，其中美光投資8億美元，剩餘款項由印度籌募。應材宣布成立新的半導體商用暨創新中心。半導體製造設備大廠科林研發（Lam Research）也說，要在印度訓練多達6萬名工程師。

太空方面，印度計劃簽署「阿提米絲協議」（Artemis Accords）。此協議攸關共同任務和民間太空探索，已有20多國簽署，但大陸和俄羅斯不在其中。美國太空總署（NASA）和印度太空研究組織同意，明年將共同造訪國際太空站。