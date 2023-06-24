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美股創3月來最差單周表現！經濟衰退疑慮打壓市場 策略師分析：良性回調

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股策略師認為，本周較像是一次良性的回調，而不是恐懼的倒退。路透
美股策略師認為，本周較像是一次良性的回調，而不是恐懼的倒退。路透

美國股市周五下跌，終止主要指數周線連漲之勢，創3月來最差單周表現。投資人擔心美歐央行將不得不為了遏止通膨而繼續升息，恐導致經濟陷入衰退。華爾街券商提醒，美股目前價位較高，漲勢也變得更加脆弱。

隨著第2季接近尾聲，投資人將關注更多有關經濟狀態的數據，包括周五公布的5月個人消費支出（PCE）物價，可能顯示除租金外的核心服務物價漲勢減速至溫和的水準。

科技股集中的那斯達克綜合指數周五下跌1%，標普500指數下跌0.8%，道瓊工業指數下跌219點。標普500指數和那指一周下來各跌1.4%，分別結束連五周和連八周漲勢。道瓊周線跌1.7%。追蹤全球主要公司表現的富時全球全市場指數同線跌2.2%，是3月美國爆發地區性銀行以來最差單周表現。

領先大盤上漲的晶片股跌幅更重，費城半導體指數周五跌1.8%，周線大跌4.5%。台積電周五下跌1.2%，周線下2.5%。

投資人指出，經濟數據顯示全球經濟正在降溫，而央行政策可能使經濟陷入衰退。多家央行本周繼續升息，聯準會（Fed）鮑爾也在參院表示，對抗通膨的行動尚未結束，可能還需要一到兩次的升息。

美國6月製造業採購經理指數從5月的48.4下降至46.3，創下去年12月來最低水準。美國財政部長葉倫有意緩和市場對美國經濟衰退的疑慮，她承認經濟有風險，並表示消費者支出放緩是必要的。

BMO 策略師林恩（Ian Lyngen）指出，「全球經濟至少在一方面保持一致—製造業仍處於萎縮狀態」。

安聯投資管理（Allianz）資深投資策略師李普利（Charlie Ripley）說：「數據呈現經濟正在放緩，加上股市已經上漲，有人正考慮減碼一點。」

Van Leeuwen & Co. 策略師夏維拉（Virag Shah）說：「這較像是一次良性的回調，而不是恐懼的倒退。自從債務上限協議達成以及AI熱潮開始後，市場過去兩個月表現不錯。」費半今年來仍上漲38%。

美股這波漲勢已將股價推向較高水準。路孚特（Refinitiv）數據顯示，標準普爾500指數目前按未來一年收益計算的本益比為19倍，已遠高於歷史平均水準15.6倍。

高盛指出，當美股本益比在目前水準或更高時，標普500指數接下來一年內平均會回落14%。高盛建議投資人投資組合提供「下跌的保護」，不過他們預料標準普爾500指數年底收在4,500點，比目前水準高約3.5%。

美國銀行策略師引用EPFR全球公司的數據指出，未來兩個月美股面臨下跌壓力大於上漲壓力，因為銀行和房地產業「仍處於糟糕的衰退氛圍」。

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