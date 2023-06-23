德經濟部猛砍對華投資擔保 政府內分歧巨大

（德國之聲中文網）據《明鏡周刊》通過政府內部文件獲悉，德國綠黨主席哈貝克(Robert Habeck)自從2021年底出任德國經濟部長以來，該部門為德企在華投資的政府擔保額已經削減了50億歐元。該報道例舉了四起新申請案例，指出聯邦經濟部駁回了四家德企總額1.01億歐元的在華投資擔保請求；而在另外四起案例中，四家企業總額5.54億歐元的在華投資擔保延長申請也遭駁回。此外，共有約40億歐元的德企在華投資擔保申請壓根就沒有得到受理，還有約2.82億的延長申請因當事企業疑與新疆有業務往來而遭撤回。

2013年，德國聯邦經濟部總共新批准了37項德企在華投資擔保。《明鏡周刊》指出，到了2022年，經濟部總共只批准了9項，而今年上半年也只有5項。哈貝克出任經濟部長至今大約一年半的時間裡，德國政府總共只批准了7.8億歐元的德企在華投資擔保新申請，以及11億歐元的延長申請。

利益導向還是價值觀導向？

《明鏡周刊》認為，這是哈貝克以及綠黨削減對華經濟依賴努力的一部分。在公開層面上，哈貝克及其執掌的聯邦經濟部強調，過去幾十年間，政府提供的對外投資擔保過度集中在中國，導致"聯邦預算的風險過度集中"。但是這一切也極有可能是出於綠黨的意識形態導向：該執政黨努力推動以價值觀為主導的對華外交與經貿政策，而不再是以經濟利益為主導。

綠黨的這一對華政策導向，與同為執政黨的社民黨形成了分歧。就在本周，社民黨籍的德國總理肖爾茨在接待到訪的中國總理李強時，就說"兩國都受惠於相互貿易和投資"，並盛贊相互投資為對方"創造了經濟增長、就業崗位，並在氣候中性方面取得進展"。

相比綠黨，社民黨更偏向於德國的產業界以及工會組織。《明鏡周刊》指出，許多社民黨選民都擔心，如果德中關系惡化，將導致自己的就業崗位受到威脅，所以"必要時人權問題應當靠後"。

對華戰略繼續難產

《明鏡周刊》還注意到，德國政府內部就對華政策的分歧，早已引起了中國政府的關注。李強在德國期間就當面對哈貝克表示，希望德方不要采取"歧視性的手段"，否則只會損害"健康的經濟發展"。

目前，德國政府的新對華戰略依然沒有出爐。社民黨主導的總理府與綠黨執掌的外交部、經濟部依然在諸多議題上存在重大分歧。政府圈內消息人士稱，外界期盼已久的這份文件，不太可能在暑假前出爐。

（明鏡周刊、路透社）

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