美智庫報告：若G7因台制裁陸 全球估損3兆美元

美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究人員表示，如果北京提升台灣海峽的衝突對立，由七大工業國集團（Ｇ７）領導的聯合制裁中國行動，至少將使三兆美元（約台幣九十三兆元）的全球貿易和物流面臨立即風險，規模相當於英國去年全年ＧＤＰ。

大西洋理事會發表這份報告，主要分析在台灣危機時制裁中國的風險問題。報告指去年西方對俄羅斯實施制裁，引發對中國採取類似行動的想法，但考慮中國金融影響力規模，將使所有相關各方均受到更嚴重的影響。

大西洋理事會認為這種情況值得關注，因為美中關係緊張，中國加強使用軍事和經濟工具向台灣施壓，加上北京最近處理香港問題，該地區的現狀已大幅惡化。

中國是世界上最大貿易國，經濟規模是俄國的十倍。若制裁中國，世界各國和市場將產生「可觀的影響」。

大西洋理事會在報告中寫道：「在最極端情況下，對中國銀行體系大型機構實施制裁，估計至少有三兆美元的貿易和金融流動（不包括外匯存底）面臨中斷的立即性風險。」進一步後果可能包括「廣泛的商品短缺、大規模失業，還有可能出現的金融危機」。

大西洋理事會指出，Ｇ７主導的應對措施，可能會針對某些依賴西方市場或技術的特定中國產業，但任何措施的後果也將傷害發動制裁的國家。例如，針對中國航太業制裁，可能會直接影響Ｇ７對中國約廿二億美元（約台幣六百八十三億元）的出口，並擾亂Ｇ７本身航太業的供給。

可以肯定的是，台海危機發生時，任何經濟干預只能是軍事和外交的輔佐角色，不是主力。大西洋理事會警告，不應過度相信經濟制裁的效果，一旦中國加速推動替代貨幣和清算系統，經濟制裁效力將減弱。