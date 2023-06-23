Sony：需求大於台積熊本廠產能 是否合資二廠未決定

彭博資訊報導，Sony旗下半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions）社長兼執行長清水照士，今（23）日在一場圓桌會議上表示，Sony的半導體需求，比台積電（2330）即將在日本熊本設立的晶圓廠所能單獨處理的量能，還要大。台積電已經向Sony簡報，表示正考慮在日本蓋第二座晶圓廠的可能性，Sony則還未決定是否投資。

Sony半導體解決方案公司是台積電熊本首座晶圓廠的合資夥伴。日刊工業新聞曾經指出，台積電若在日本的蓋第二座晶圓廠，估計設廠成本超過74億美元。台積電總裁魏哲家今年1月在法說會上表示過，有考慮在日建造二廠，但前提是客戶有需求而且日本政府的支持合乎情理。

清水照士說，Sony今年會先為自家的感測器工廠在熊本買地。