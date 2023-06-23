高通與索尼展開合作 打造中高階智慧型手機

晶片設計商高通技術公司22日在美國宣布與日本電子大廠索尼（Sony）展開為期多年的合作，2家公司同意攜手打造新一代的頂級、高階及中階智慧型手機。

高通發布新聞稿指出，透過此次合作，雙方將著重於將高通Snapdragon行動平台整合至索尼未來的智慧型手機產品線中，為使用者提供功能強化、效能提升和更沉浸式的使用者體驗。

索尼公司行動通訊事業部負責人濱口努（TsutomuHamaguchi）表示，索尼最新搭載Snapdragon 8 Gen 2行動平台的旗艦智慧型手機Xperia 1 V，獲得消費者的熱烈迴響，期待持續與高通合作。

濱口努說，索尼一直在聆聽客戶意見，以開發符合並超越他們期望的尖端技術，相信高通將幫助索尼繼續推動產業向前。