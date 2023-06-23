人造雞肉 獲美農業部核准上市

細胞培養，不在動物身體上長成的「人工製造」雞肉，二十一日獲得美國農業部核准上市，將先向特定餐廳行銷，再逐漸普及到家庭食用。美國也成為繼新加坡之後，第二個核准「人造」雞肉品供人食用的國家。紐約時報稱此為「另類蛋白質產業的里程碑」。

發展人造肉的科學家和企業家著眼於肉品需求日漸擴大，而人工製造「真肉」較不傷害地球環境與資源，因此認真研發這項「生物科技」。

獲核准的兩家公司都位於加州，名為「好肉」（Good Meat）與「正面食品」（Upside Foods）。兩家企業是人造肉品界的翹楚，美國農業部稱它們生產的雞肉等「安全可食」。

人造肉品公司通用的辦法是，把家禽或家畜的細胞放到不鏽鋼造的「生物反應器」內，由專家將營養素和氧氣餵、灌到細胞裡面，等細胞繁衍壯大後，製造成各類肉品。支持者認為，這個方法可減少對豢養動物宰殺取肉的依賴，因為傳統飼養要有大片土地，耗費大量水源，還會釋放溫室氣體。

非營利組織「優質食品協會」會長弗里德里希表示，美國批准對該行業來說是關鍵一步。他說，「世界確實向美國的食品安全審核制度看齊」。

然而，人工培養肉品也需耗費大量能源。人造肉無論從科學或經濟觀點，效能仍無法和傳統肉品生產相比。就連支持者也認為，有必要使用可循環能源，才能降低對環境的衝擊。