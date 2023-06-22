美股早盤小跌…投資人獲利了結 科技股漲勢持續消退

隨著科技股帶動的漲勢消退，美股22日早盤連續第四天走跌。道瓊工業指數小跌63.3點，或0.2%；標普500指數和那斯達克指數分別各跌約0.3%；費城半導體跌0.6%；台積電ADR反而小漲0.4%。

投資人本周對近來幾檔領漲的股票進行獲利了結。在第二家華爾街大銀行調降特斯拉的評等後，這個今年來股價翻漲逾一倍的散戶投資人寵兒早盤下挫2.7%。長期看好特斯拉的摩根士丹利分析師Adam Jonas 22日將他對特斯拉的評等從「加碼」（Overweight）修改為「持股續抱」（Equal Weight），並稱這檔股票在漲勢過後呈現「更平衡的風報酬」。

此外，波音供應商Spirit AeroSystems早盤股價則重挫10.5%，因為該公司在堪薩斯州的設施因員工宣布周六罷工而中斷生產。波音股價也受到牽連，下跌約3%。

標普指數21日下跌0.5%，寫下本月最差單日表現，本周至周三為止跌幅約為1%，恐將中斷其連五周漲勢。科技股為主的那斯達克指數21日則跌1.2%，寫下6月7日來最差單日表現。人工智慧（AI）相關類股的超微（AMD）和英特爾21日分別大跌近6%，AMD22日早盤回漲1.4%，英特爾則續跌0.4%。道瓊工業指數21日滑落0.3%。