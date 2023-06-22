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Fed主席鮑爾貨幣政策證詞好有詩意！讀過惠特曼、佛洛斯特才懂

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會眾議院金融服務委員會發表貨幣政策證詞，文中饒富詩意，可能受到大詩人惠特曼和佛洛斯特啟發。圖／美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會眾議院金融服務委員會發表貨幣政策證詞，文中饒富詩意，可能受到大詩人惠特曼和佛洛斯特啟發。圖／美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會眾議院金融服務委員會發表貨幣政策證詞，文中饒富詩意，可能深受美國大詩人惠特曼（Walt Whitman）和佛洛斯特（Robert Frost）啟發。

惠特曼在《草葉集》壓卷作「自我之歌」中寫道：「我自相矛盾嗎？很好，那麼我自相矛盾。（我包容廣大，我內含多重的我）。」

同理，Fed最近有關利率政策的言行也是自相矛盾，所以鮑爾必須自圓其說，解釋：才剛決定要維持利率不變，又為何說利率必須升得更高？鮑爾預定22日轉赴參議院銀行委員會作證，還有一次機會可以把話說清楚、講明白。

巴隆周刊（Barron's）指出，鮑爾現在的思路似乎是這樣：利率升得多高，至關重要；至於升息過程多快，已不像之前那麼重要。

央行提高利率從實施到效果浮現，總是有一段時間差。Fed一連串猛力升息，目前為止造成的效應，可能就像引起遠方某個熱帶島嶼周邊發生地震，令人不安，但似無大患。但現在各界憂慮的是，真正的傷害可能隔一段時間，才像海嘯般轟然爆發。

根據Fed自己的預測，今年年底前，可能再升息兩次、每次升1碼（0.25個百分點）。但鮑爾現在不太可能在那個想法上著墨太多。也許，他自己都不確定，利率究竟必須升到什麼地步，只是時候到了他就明白。

現在可確定的是，美國通膨升速仍過快，失業率仍然非常低，金融情勢依然寬鬆。衡量美國股市波動率的所謂「恐慌指數」（VIX）21日收在2020年元月來最低，美股現在的價位則仍高高在上，儘管已一連三天收黑。

鮑爾說Fed決策「視數據而定」時，他只是打個比喻罷了。若真的依照數據行事，Fed理應立刻提高利率才對。

鮑爾21日對眾院說，把通膨壓回2%目標仍有「漫漫長路要走」。聽起來很耳熟？的確，令人聯想起佛洛斯特名句：「我有承諾要守，還有一里里路要走，我才能安心睡去。」

鮑爾 Fed 美國

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