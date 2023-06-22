傳特斯拉有意收購無線充電初創公司Wiferion 公司證實：是有興趣的買家
集微網消息，據Electrek報導，特斯拉有意收購德國一家小型無線充電初創公司Wiferion，此前這家汽車製造商暗示可能推出自家電動汽車無線充電器。
來自Wiferion的一份文件證實，特斯拉是一個有興趣的買家。該公司商業登記簿顯示，「股東打算通過認購協議將其持有的公司股份出售給特斯拉公司」。
Wiferion成立於2016年，為工業機器人和電動汽車開發感應充電解決方案。該公司已經部署了8000多個充電器，主要用於工業機器人。Electrek報導指出，這家初創公司迄今已籌集了約1600萬美元，如果交易成功，預計將達到中高兩位數的數百萬美元。鋻於Wiferion已經有能力生產感應充電器，它可能會加快特斯拉現有的計劃。
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