快訊

台北羽賽／粉碎周天成3連霸夢 林俊易8強會師王子維

61%日企看好生成式AI 卻僅7%辦公室員工仰賴ChatGPT

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新調查顯示，日本只有7%辦公室員工會在工作上使用ChatGPT，相較於美國有將近一半仰賴這套軟體。 路透
最新調查顯示，日本只有7%辦公室員工會在工作上使用ChatGPT，相較於美國有將近一半仰賴這套軟體。 路透

最新調查顯示，日本超過六成的企業對生成式人工智慧（AI）抱持正面立場，另一份報告卻顯示只有7%辦公室員工會在工作上使用ChatGPT。相較之下，美國約有一半員工表示會仰賴這套軟體。

日經新聞報導，這項結果是根據總部位在東京的MM總研5月下旬所做的線上調查，共訪調日本和美國13,814名企業和組織專業人士。調查也發現，日本有46%的受訪者表示不知道什麼是ChatGPT，而美國受訪者只有約9%不知道。

這份調查也顯示，超過60%的美國資深管理階層受訪者表示，他們對這項科技有「強烈興趣」，但日本卻有許多人不確定這項科技能否安全使用。

另外，信用研究公司帝國數據銀行發布的調查指出，超過60%的日本企業對於在營運上使用生成式AI抱持正面態度，9.1%的受訪企業表示已在使用生成式AI，另外有52%企業表示正考慮使用這項科技。

但這份調查中也有23.3%的企業表示不考慮使用生成式AI，原因是擔心資料外流。該調查是在6月12~15日進行，共1,380家公司做出有效回答。

日本 AI ChatGPT

延伸閱讀

繼新加坡之後 美國批准實驗室人造雞肉銷售

日調查公司拆解小米12T Pro 「內部簡直像美國產品」

美海岸防衛隊艦艇穿越台海 大陸海警局：公開炒作

台南國際芒果節開跑 日本水上町長阿部賢一嘗鮮

相關新聞

Fed當心！美國今夏通膨若復熾 碧昂絲恐難脫干係

美國流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）世界巡迴演唱熱力四射，所到之處無不掀起歌迷狂熱，同時卻也四處助燃通膨之火。「碧昂...

推特被控在馬斯克接管後 未支付員工數千萬美元獎金

根據代表員工提起的一項新訴訟，推特（Twitter）在被億萬富豪馬斯克收購後未支付給員工數千萬美元的年度獎金，儘管在交易...

莫迪華府國是訪問 美半導體企業擴大投資印度

印度總理莫迪抵達華府進行國是訪問。美國資深官員表示，美國企業正與印度合作建立半導體生態系統，促進供應鏈多元化。在美國全面...

61%日企看好生成式AI 卻僅7%辦公室員工仰賴ChatGPT

最新調查顯示，日本超過六成的企業對生成式人工智慧（AI）抱持正面立場，另一份報告卻顯示只有7%辦公室員工會在工作上使用C...

還在憂慮美國衰退將至？ 策略師：滾動式擴張要來了！

美國即將面臨經濟衰退嗎？資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國早就經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟...

艾司摩爾商務長：晶片供應鏈要脫鉤 實務上不可能

全球市值第一高的晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）執行副總裁兼商務長福凱（Christophe Fouquet）說，全球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦