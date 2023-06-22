61%日企看好生成式AI 卻僅7%辦公室員工仰賴ChatGPT

最新調查顯示，日本超過六成的企業對生成式人工智慧（AI）抱持正面立場，另一份報告卻顯示只有7%辦公室員工會在工作上使用ChatGPT。相較之下，美國約有一半員工表示會仰賴這套軟體。

日經新聞報導，這項結果是根據總部位在東京的MM總研5月下旬所做的線上調查，共訪調日本和美國13,814名企業和組織專業人士。調查也發現，日本有46%的受訪者表示不知道什麼是ChatGPT，而美國受訪者只有約9%不知道。

這份調查也顯示，超過60%的美國資深管理階層受訪者表示，他們對這項科技有「強烈興趣」，但日本卻有許多人不確定這項科技能否安全使用。

另外，信用研究公司帝國數據銀行發布的調查指出，超過60%的日本企業對於在營運上使用生成式AI抱持正面態度，9.1%的受訪企業表示已在使用生成式AI，另外有52%企業表示正考慮使用這項科技。

但這份調查中也有23.3%的企業表示不考慮使用生成式AI，原因是擔心資料外流。該調查是在6月12~15日進行，共1,380家公司做出有效回答。