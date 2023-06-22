Fed當心！美國今夏通膨若復熾 碧昂絲恐難脫干係

美國流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）世界巡迴演唱熱力四射，所到之處無不掀起歌迷狂熱，同時卻也四處助燃通膨之火。「碧昂絲效應」先讓瑞典通膨燒得更旺，這把火緊接著蔓延至英國，預計7月中旬開始將回燒美國，聯準會（Fed）主席鮑爾可得當心了。

MarketWatch報導，「碧昂絲效應」下一站將在歐洲引爆，這位天后6月將在西班牙、法國、德國和荷蘭巡迴演出。緊接著她將在加拿大演出兩場，然後在7月中旬至9月底凱旋歸國，在美國東、西兩岸舉辦馬拉松式的演唱會。

碧昂絲給通膨煽風點火的效應有多強？英國成為第二個見識其威力的國家：英國5月消費者物價年增率躍上8.7%，與分析師預估的降至8.4%反其道而行。這可能加重英國央行（BoE）進一步升息的壓力。國家統計局（ONS）指出，搭機旅遊、休閒與文化產品與服務是5月通膨最大驅動力。

英國通膨回溫，跟碧昂絲有什麼關係？事實上，關係很大。ONS把文化服務價格躍漲歸因於現場演唱會票價上揚，儘管可能只是短期現象。這位流行樂天后5月17日至6月4日在英國巡迴演唱，共舉行了八場演唱會，意味碧昂絲助長當地休閒文化類通膨的效應可能延續到7月。

上個月，瑞典通膨數據不降反升，經濟學家就歸因於碧昂絲在斯德哥爾摩舉行演唱會，推高了當地物價。然而，碧昂絲只在瑞典舉行一場演唱會，效應就這麼大。

英國CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson說：「上周，瑞典把標題通膨率意外上升歸咎於『碧昂絲效應』，同樣的事情看來也發生在英國，民眾5月間踴躍購票去看泰勒絲（Taylor Swift）和碧昂絲現場表演。」