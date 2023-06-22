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艾司摩爾商務長：晶片供應鏈要脫鉤 實務上不可能

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
艾司摩爾（ASML）生產線。 路透
艾司摩爾（ASML）生產線。 路透

全球市值第一高的晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）執行副總裁兼商務長福凱（Christophe Fouquet）說，全球半導體供應鏈當中，任何單一國家想要與別人脫鉤，建立完全自力更生的晶片產業，如果不是不可能的話，也會極為困難與昂貴。

福凱是在接受日經亞洲專訪時表達上述看法。艾司摩爾運用來自全球的外包資源，但把大部分的製造留在荷蘭。

福凱說：「我們艾司摩爾就不相信脫鉤是可能的。我們相信要這麼做的話，將極度困難、極度昂貴。」他強調，人們遲早要明白，從事半導體業的成功法門唯有透過合作。「躲回一個幽暗角落，全部自己做的想法，是個極具挑戰的概念」。

當前，美國、日本、歐盟、印度、中國等全球主要經濟體為追求晶片自主，無不全力推動半導體在本土製造。

福凱表示，艾司摩爾成功的秘訣是與全球關鍵供應商維持長期合作，這些合作供應商包括蔡司（Zeiss）、西盟（Cymer）等，同時，也得到最大客戶台積電、英特爾（Intel）的支持。

艾司摩爾是全球唯一供應極紫外光（EUV）微影晶片製造設備的廠商，EUV設備可製造7奈米以下高階製程的半導體。該設備當中使用的精密鏡系統，關鍵光學元件的唯一供應商就是德國的蔡司。總部在美國聖地牙哥的西盟，則供應EUV光源組件。艾司摩爾已在2013年買下西盟。

比較艾司摩爾與還做不出EUV的日本晶片製造設備商佳能（Canon）、尼康（Nikon）有何差別時，福凱說，「我們偏好使用（全球）最好的供應商，如此可以更有效率，讓我們可以較快速向前移動」。他指出，戰略上很大的不同是，「Canon和Nikon許多事試著自己做」。

福凱提到，對最為精細的零組件，艾司摩爾只會鎖定一家最好的供應商；非尖端技術的話，就會找多家供應商。然而，雖然以全球範圍尋求最佳供應商，最大部分的製造是在公司總部所在的費爾德霍溫市（Veldhoven）。至少到2026年以前，艾司摩爾都會把80%到90%的製造與整合留在總部。「對我們來說，把研發與製造放在一起很重要。」

艾司摩爾為就近服務客戶，在台灣、南韓與美國已經設有維修中心。

半導體

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