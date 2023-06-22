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亞馬遜挨告！暗黑模式害數百萬消費者續訂會員 又難退訂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）的Prime會員訂閱，被美國聯邦貿易委員會（FTC）控告欺騙消費者。 美聯社
亞馬遜（Amazon）的Prime會員訂閱，被美國聯邦貿易委員會（FTC）控告欺騙消費者。 美聯社

美國聯邦貿易委員會（FTC）周三（21日）指控電商巨人亞馬遜（Amazon）沒徵得消費者同意，就讓數百萬人訂閱Amazon Prime付費服務，而且還很難取消。

FTC向西雅圖聯邦法院提告，並發布聲明指亞馬遜「明知故犯，欺騙數百萬消費者沒有留意地就註冊了Amazon Prime」。FTC主席麗娜汗（Lina Khan）說：「亞馬遜耍手段設陷阱，讓人掉入接連訂閱之中，而沒有取得他們同意。這不僅讓用戶感到挫折，還害他們花很多錢。」

FTC強調，消費者如果使用電腦桌機，需要點擊五次才能取消訂閱，用手機則需要點六次。但是訂閱時只需要點一次或兩次就完成。

亞馬遜回應，FTC沒有任通知就提告，FTC的主張「於法無據，亦非事實」；強調要取消Prime會員，「清楚又簡單」。

FTC說，亞馬遜設計的使用者介面以所謂的「暗黑模式」，操控消費者註冊訂閱自動續期的Prime會員；FTC尋求民事罰款，以及避免未來再犯的永久禁令。

FTC在訴狀中指出，Prime會員的訂費年度營收250億美元；去年亞馬遜總體營收5,140億美元。根據Insider Intelligence的數據，亞馬遜的Prime會員今年在美國可達到1億7,490萬人，這約是美國人口的66%。

目前美國Prime會員年費139美元。會員是推動銷售的主力，對亞馬遜其他事業，像是影音串流、生鮮宅配等，也是一大關鍵。

Insider Intelligence資深分析師Evelyn Mitchell-Wolf說，FTC衝著亞馬遜而來，帳戶取消困難、申請容易，雖是業界普遍運用的手法，不過以亞馬遜強大的市場力量，FTC應該較容易就能證明，消費者因亞馬遜阻礙其取消選擇而受害。

這是華府FTC與其他反壟斷監管機關針對大型科技公司反競爭、反消費者的商業操作，採取的最新行動。上個月，亞馬遜才剛與FTC和司法院部和解一宗涉嫌違反兒童隱私訴訟，亞馬遜同意支付2,500萬美元罰款。

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