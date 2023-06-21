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克魯曼談音樂經濟學：泰勒絲巡演為何沒賺更多？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國小天后泰勒絲隆重展開世界巡迴演唱，想必會帶動各地飯店和餐廳生意興隆。圖／歐新社
美國小天后泰勒絲隆重展開世界巡迴演唱，想必會帶動各地飯店和餐廳生意興隆。圖／歐新社

最近西洋流行樂天后碧昂絲現場演唱會吸引大量歌迷朝聖，甚至成為瑞典通膨猛竄的一大因素。同理，小天后泰勒絲隆重展開的世界巡迴演唱，想必也會帶動各地飯店和餐廳生意興隆。為什麼現場演唱會是這麼大的生意？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼21日在紐約時報專欄特別撰文談「音樂經濟學」。他指出，泰勒絲開演唱會賺大錢理所當然，真正耐人尋味的問題是：她怎麼沒賺更多？

克魯曼說，大牌歌手進帳最豐的財源，不是銷售音樂專輯或串流音樂授權，而是巡迴演唱收入，早在CD銷售鼎盛時期就是如此。如今，像泰勒絲這樣才華洋溢、舞台魅力又強的歌手，每一場現場演唱會門票收入都可望進帳1,100萬美元至1,200萬美元。

是什麼科技讓歌手能藉現場表演大撈一筆？克魯曼認為，是因為有麥克風加上先進音響系統，今天的歌手才能對台下成千上萬名歌迷表演。

1850年代，有「瑞典夜鶯」之稱的珍妮林德（Jenny Lind）到美國巡迴演唱時，舉辦了95場，累計門票收入超過70萬美元，折合每場收入逾7,000美元。此數看來不多，但考量當時美國消費者物價僅約現在的40分之一，以實質（扣除通膨）價格計算，林德當時的門票收入並不似乍看下那麼少。

克魯曼指出，經通膨調整後，美國現在比170年前富有多了。以美元計算，現在美國的人均國內生產毛額（GDP）大約是1850年時的600倍；若以人均所得調整，林德當年的每一場音樂會收入，可能相當於今天的450萬美元左右。

泰勒絲分到的音樂會收入是此數的「兩倍多」，但照理說「應該更多」才對，為什麼沒有？畢竟林德當年表演的音樂廳以今天的標準來看實在很小，容納人數有限。今天，泰勒絲可在大型音樂場館同時為5萬人甚至更多人演唱。

因此，真正的問題在於：為什麼泰勒絲沒賺更多錢？

克魯曼認為，其中一個答案可能是，演唱會場地很大，意味泰勒絲的門票不像昔日林德演唱會入場券那麼稀有，儘管今天美國人口也比1850年大得多，可能抵銷了這一點。

另一個答案可能是，現場音樂會如今扮演的角色較有限。170年前，參加現場演唱會，可能是聆聽專業歌手演唱的唯一途徑；但今天的音樂，包括現場表演的錄影帶，已變得唾手可得。現場音樂會至今仍是特殊體驗，但跟昔日相比，只迎合更小塊的利基市場需求。

演唱會 美國 音樂會

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