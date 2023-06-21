亞洲太奢華？連續4年生活成本最高 新加坡排名第一

亞洲連續4年生活成本最高！根據瑞士資產管理公司調查發現，從有錢人士花錢的行為來看，新加坡是全球生活成本最高的地方，其次為上海、香港與倫敦，紐約則僅排名第五名。

物價明顯上升

據《曼谷郵報》報導，寶盛集團調查涵蓋12種消費品和8項服務，發現過去1年所有商品和服務的價格都有增加，以亞洲各地當地貨幣計算增加13%，美元則增加6%。

研究人員馬克馬修斯指出，「香港和新加坡長期被視為宜居、穩定且國際化的城市。兩個城市都推出了吸引富裕人士的政策。在新加坡，政府政策吸引高淨值資產人士(HNWI)的努力取得顯著成果，因為2022年底，當地家族辦公室數量翻倍。」截至2022年底止，估計新加坡家庭辦公室數量為1,500個，是去年的2倍。

新加坡今年首次爬上第一名位置，其次為上海與香港，第四名則為紐約，而這次調查結果顯示，亞洲已連續第四年成為全球生活最昂貴地方，至於高資產人士則大多設法保留資產與維持健康。

香港物價再攀升

香港商品與服務價格已上漲約13%，其中飯店套房價格更是上漲1倍以上，當地住房仍然是亞洲最貴，儘管香港住宅價格下降2%，但仍是全球排名第二。當地也是全球法律服務價格最昂貴的地方。

台北則是排名第八，另外，由於美元走強，讓紐約今年排名從去年第11名上升到第五名。值得注意的是發展中經濟體，例如曼谷、雅加達和孟買排名也持續攀升，反觀東京和雪梨等城市則繼續下滑，孟買在今年的生活指標則從第24位上升至第18位。

政策吸引人前往

據《Business Insider》報導，今年居冠的新加坡，前2年排名分別為第9與第5名。報告指出，這次排名往前的結果，顯示當地政府已成功吸引高資產人士前往居住與工作，不過，也促使當地物價上漲。

人口550萬多人的新加坡，當地租金、房價、學費、汽車稅和一般生活費用都相當高，基本健康保險費用也是全球平均的兩倍。

【更多精采內容，詳見 】