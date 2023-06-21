墨比爾斯透露對台灣的布局調整 並盛讚印度投資機會

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）表示，他依然認為新興市場有著絕佳的投資機會。儘管存在台海風險，但他仍投資中國大陸，而印度、台灣、南韓也都是他的首選投資地，但為了加碼印度，可能會減碼投資台灣。

86歲的墨比爾斯接受彭博資訊訪問時表示：「我們有15%的資金配置在印度，希望能提升到20%或25%。為了加碼印度，我們在台灣可能會少一點，因為在台灣很多公司已經成熟了。」

墨比爾斯說：「我們在那裡（台灣）投資了許多無廠半導體（IC晶片設計公司）公司，因為隨著AI變得愈來愈重要，對高端半導體的需求將會增加。」他3月時曾透露，他的資產配置主要聚焦台灣，「透過台灣持有對中國的曝險部位」。

墨比爾斯在2018年共同創辦投資公司Mobius Capital Partners，他近來已從新加坡搬到杜拜一處可見到全球最高大樓哈里發塔的公寓。

儘管仍有投資大陸，但墨比爾斯說，數據顯示印度有更好的題材，包括人口更多、更年輕，經濟成長率超過7%比中國大陸還快，而經驗法則是，如果一國的成長率達7%，那麼一家優秀的公司每股盈餘應能成長14%，「我們堅持20%或更高的資本報酬或資產報酬率。」

墨比爾斯說，雖然印度市場已接近過往的高峰，但他們仍從中找到了便宜的標的。他的投資公司在印度的投資包括生產鋼管建材的APL Apollo Tubes、醫療保健測試公司Metropolis Healthcare與軟體公司CE Info Systems等。

南韓則是墨比爾斯投資公司布局的第三大部位，主要看好其美妝與醫美產業，持股標的包括醫學美容儀器及產品製造商Classys。