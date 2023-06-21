快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

拜登政府選定Google母公司董事長 協助下一代晶片研發

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
拜登政府選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy，圖左者）協助研發下一代電腦晶片。路透
拜登政府選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy，圖左者）協助研發下一代電腦晶片。路透

拜登政府表示，已選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy）和其他四位科技產業專家來協助研發下一代電腦晶片。

根據路透看到的一份聲明，美國商務部預定20日宣布韓尼希和其他被選中的專家。他們將負責挑選成員成立一個委員會，來運營國家半導體技術中心（NSTC）。

NSTC被授權帶領下一代晶片的研究，這是美國兩黨去年通過527億美元半導體製造和研究法的一環。該法案還為新蓋晶片廠提供補貼。這個非營利的委員會預期將做出政治上敏感的決定，包括在美國何處設立該中心的研究機構。

拜登希望擴大國內晶片製造業，以創造高薪就業機會，減少對中國大陸和台灣主要生產商的依賴，並使美國在為未來軍事技術提供動力的先進技術方面具有優勢。

商務部長雷蒙多在聲明中表示：「我們希望NSTC成為創新引擎，在未來的幾十年內支持和擴大美國在半導體研究、設計、工程和先進製造方面的領導地位。」「這個遴選委員會是幫助我們設立NSTC並確保其在幾個世代中取得成功的下一個步驟。」

Alphabet董事長韓尼希也是史丹福大學電子工程和計算機科學的教授。

遴選委員會還包括德勤顧問公司負責人福蒂（Janet Foutty）、智庫RAND執行長馬瑟尼（Jason Matheny）、Anzu Partners創投資本家和前高通高層主管羅森伯格（Don Rosenberg）以及教育非營利組織主席威克森（Brenda Wilkerson）。

美國 半導體 拜登

延伸閱讀

川普自詡和習近平關係好 閉口不談是否捍衛台灣

布林肯才剛訪中緩和關係 拜登稱習近平為獨裁者

布林肯中國行緩解緊張局勢 學者：恐怕只是暫時

美前印太司令：拜登4度說會保衛台灣「夠清晰了」

相關新聞

2023全球最佳航空公司排名出爐！新加坡航空奪冠 台灣1航空入前10

航空顧問公司Skytrax公布《2023全球最佳航空公司》排名，前五名依序為新加坡航空、卡達航空、全日空、阿聯酋航空和日...

有希望！鐵達尼觀光潛水器搜救人員 「每30分鐘聽到一次撞擊聲」

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海參觀鐵達尼號殘骸失聯至今，CNN報導，根據有關搜索的最新內部政府備忘錄，搜索...

拜登政府選定Google母公司董事長 協助下一代晶片研發

拜登政府表示，已選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy）和其他四位科技產業...

特斯拉何時赴印度？馬斯克見莫迪後說：會盡可能快

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（20日）傍晚在紐約與印度總理莫迪會談，討論赴印度設廠的可能性。會後馬斯克...

美股走低道瓊下跌245點 輝達逆勢漲2.61%

美股在本周第一個交易日下跌，將市場推向一年多以來未見水平的漲勢暫作喘息。

印度股市市值 躍全球第四

在外資追捧之下，印度股市的市值已超過英國和法國，躍居全球第四。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦