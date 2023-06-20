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上周激情過後 美股20日早盤小跌

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美股20日早盤小幅走跌，難以維繫上周漲勢。美聯社
美股20日早盤小幅走跌，難以維繫上周漲勢。美聯社

在標普500指數觸及14個月高點後，美股20日早盤小幅走跌，難以維繫上周漲勢。投資人擔心股市遭遇經濟逆風阻力，而跡象也顯示市場超買。

道瓊工業指數早盤下跌141點，跌幅0.41%；標普500指數下挫16點，跌幅0.37%；那斯達克指數下滑0.3%。費城半導體指數跌0.76%，台積電ADR跌0.18%。在個股方面，Nike股價因存貨疑慮而下跌，PayPal在與 KKR & Co. 達成貸款協議後股價上漲。

投資人既害怕錯過（FMO）這波漲勢，又擔心市場漲得太高、太快。股票策略師表示，上周美國股票期貨的多頭部位增加，標普500和那斯達克指數創下3月以來的最佳單週表現，標普500連五周上漲，為2021年11月以來首見；那斯達克連八周走高，為2019年頭一遭。

T Rowe Price投資長Sebastien Page說，「在短期內，也就是六到12個月，我們將在危險的水域中航行」。他並表示，美國貨幣政策的路徑是另一個不確定因素。美股周一（19日）因「六月節」國定假日而休市一天。

美國 美股

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