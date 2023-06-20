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Google擬在印度組裝Pixel手機 效法蘋果多元化供應鏈

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊引述消息人士報導，科技巨擘Google正在印度尋找能組裝Pixel智慧手機的供應商，效法蘋果在中國大陸以外多元化供應鏈的策略。路透
彭博資訊引述消息人士報導，科技巨擘Google正在印度尋找能組裝Pixel智慧手機的供應商，效法蘋果在中國大陸以外多元化供應鏈的策略。路透

科技巨擘Google據傳正在印度尋找能組裝Pixel智慧手機的供應商，效法蘋果讓供應鏈多元化的策略。

彭博資訊引述消息人士報導，Google已與印度智慧手機製造商Lava國際、印度最大電子專業代工廠迪克森（Dixon）以及鴻海旗下富智康的印度子公司Bharat FIH展開初步洽談。

Google可能成為最新一家把部份生產移至印度的大型科技公司。與Google洽談的潛在印度夥伴，已贏得總理莫迪宣布、與製造有關的財務獎勵；印度當局此舉旨在促進本地製造業發展。此前蘋果已利用這項計畫擴大印度供應商基礎，蘋果在截至今年3月底的一年期間，已將當地iPhone產值提高兩倍至逾70億美元。

Lava、Dixon、Google及鴻海等公司的代表尚未回覆彭博記者的置評請求。消息人士透露，Google的初步洽談未必能達成協議，也可能選擇不在印度組裝Pixel。

根據市調機構Counterpoint Research，Google去年生產約900萬台Pixel智慧手機。Google與潛在印度夥伴洽談，凸顯Google計劃在中國大陸和越南以外生產Pixel。

印度是Google服務的關鍵成長市場，但由於平價大陸品牌手機已主導印度市場，Google多數時間仍在觀望。消息人士也說，Google在印度組裝Pixel有望帶動其銷售，一旦在智慧手機領域取得成功，Google也可能將智慧音箱等其他硬體裝置，遷至印度生產。

印度 Google Pixel

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