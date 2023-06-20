善盡社會義務 亞馬遜等企業決聘雇難民

25萬難民將獲得工作機會！包括亞馬遜、星巴克等跨國企業稍早承諾，未來3年將訓練及聘雇25萬難民在歐洲工作。

眾多知名企業響應

據《歐洲新聞台》報導，非營利組織「難民夥伴關係」指出，包括愛迪達、埃森哲、亞馬遜、希爾頓、百事可樂與星巴克等企業已承諾，將直接聘僱超過1.3萬以及訓練超過8.6萬名難民，其中亞馬遜聘僱至少5,000位，埃森哲與微軟等公司負責訓練4萬名。

亞馬遜副總喬奧福里阿博卡指出，「在就業方面，我們協助他們支付法律費用、提供諮詢、指導、培訓計劃，提升技能、語言學習以及一切任何我們可以做的。」

「難民夥伴關係」執行長吉迪恩馬爾茨表示，「俄國入侵烏克蘭後，歐洲展現出一股令人驚嘆的支持力量，專注於為所有烏克蘭人提供即時的人道援助，包括住所、食物和醫療支援。」

給予釣竿好釣魚

1名來自基輔的難民黛莉亞憑藉著專業背景與語言能力，讓她得以在亞馬遜找到工作，當時亞馬遜推出Skills 4U計畫，幫助烏克蘭人投入雲端運算的職涯。2022年「難民夥伴關係」 說服美國企業界承諾在接下來的3年內雇用超過2.2萬名及培訓超過1.3萬名難民，當時估計可為難民帶來約9億美元的收入。

據《富比世》報導，聯合國表示，由於迫害、衝突、暴力和人權侵犯以及俄羅斯對烏克蘭入侵，2022年有1億多人被迫流離失所，而烏克蘭的難民人數更達570萬人，是自二戰以來發展最快速的難民潮。

亞馬遜在去年9月作出了類似承諾，要在今年年底在美國聘用5,000名難民。阿博卡表示，該公司正收到來自烏克蘭、委內瑞拉、敘利亞和土耳其難民的求職申請。

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