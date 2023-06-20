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美股漲不停！空頭慘遭修理 帳面大賠1,200億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
標普500指數近來攀抵14個月高點，空頭在此種情況下持續加碼做空，帳面虧損達1,200億美元。路透
標普500指數近來攀抵14個月高點，空頭在此種情況下持續加碼做空，帳面虧損達1,200億美元。路透

美股氣勢如虹，標普500指數近來攀抵14個月高點，今年來勁揚15%，光是6月就漲了5.5%。空頭在最近幾周卻持續加碼做空，損失慘重，帳面虧損1,200億美元。

華爾街日報報導，S3 Partners的數據顯示，本月美國市場總空單餘額突破1兆美元，寫2022年4月以來新高，還高於今年初的8,630億美元，並占所有可供交易股票的5%。

S3指出，美股攀上新高，促使空軍加碼放空，但漲勢堅挺，使得空方6月上旬按市值計價（mark-to-market）損失720億美元，今年來帳面虧損約1,200億美元。

空單最多的個股都是今年的最熱門飆股，前五大被做空的個股包括特斯拉、蘋果、微軟、輝達（Nvidia）、亞馬遜。特斯拉6月8日取代蘋果，成了美股最大做空標的。特斯拉空單餘額占可供交易股票的3.3%，比率為這五檔股票中最高。

根據S3，做空特斯拉的投資人今年來虧損78%，金額124億美元；做空輝達的投資人今年來虧損105%。做空的潛在損失無限大，因為放空是借券賣出，最終必須買回股票歸還。

多數空頭部位由避險基金和機構投資人持有，反映出他們對反彈走勢的不安。這些人的主要憂慮是漲勢過於集中、估值過高、美國聯準會（Fed）可能進一步升息。S3預測分析常務董事杜沙尼沃斯基（Ihor Dusaniwsky）說：「仍有許多投資人和避險基金認為，這波反彈即將拉回，或者至少有幾檔飆股將失去動能，回歸均值。」

然而，空頭的痛苦可能還沒結束。分析師表示，許多機構增加股票曝險，使得股市走勢火燙，標普500過去12個交易日來，有9日收高。瑞銀全球財富管理的美洲資產配置主管崔赫斯說，投資人預期將有衰退，從去年夏天開始審慎布局，但衰退至今尚未成真。市場漲得越多，待在場外的人越會設法進場。

投資人 美股 標普

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