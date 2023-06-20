墨國經濟部：20家台商齊聚洽談投資跨洋走廊
墨西哥經濟部發布新聞稿說，台灣和墨西哥企業代表周一在墨西哥會面，討論總統羅培茲力推建立跨洋走廊的細節。
墨西哥經濟部表示，台灣代表團包括20家企業代表、商會負責人以及電機電子工業製造商同業公會成員。新聞稿說中，台灣代表團訪問墨西哥，目的是希望了解台商特別是在州際走廊設廠的投資商機。墨西哥代表團包括經濟部長Raquel Buenrostro，墨國企業協調委員會主席Francisco Cervantes以及億萬富豪史林（Carlos Slim）等人。
所謂洲際走廊，是規劃一條鐵路線，連接太平洋和墨西哥灣之間的港口，沿線建立工業園區。
據報導，台商名單有：中華電信、明昌國際、佑順發機械、晶睿通訊、東元電機、鴻海、成運汽車、台達電、萬泰科技、英業達和黑西哥子公司，峰鼎電子、捷成集團、美律實業、崇越科技、高柏、北威、驊陞科技、和碩、欣興電子。
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