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德銀指標：日圓匯價跌至20年最低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德意志銀行一項日圓匯價指標顯示，日圓已跌至20年最低水準。 路透
德意志銀行一項日圓匯價指標顯示，日圓已跌至20年最低水準。 路透

根據德意志銀行的貿易加權日圓匯價指標，日圓周一相對於其他全球貿易同儕的貨幣匯價，跌至20多年來最低點。

德銀這項指標追蹤的資料回溯到2000年，指標數據顯示，日圓現在又再度身陷於日本央行的貨幣寬鬆政策與美、歐央行轉為鷹派的立場差距之中，而且差距愈來愈大。

彭博資訊說，現在市場更多人認為日本政府至少會在口頭上進行更多干預。日本財務大臣鈴木俊一上周五就表示，他會持續密切關注市場，他強調不樂見匯率變動太大，當時日圓兌美元匯率跌至七個月來低點。

本周日圓兌美元繼續走低，今天早盤一度跌近0.2%，至1美元兌142.25日圓。後來貶值幅度收斂至0.02%。

Monex駐東京債券與貨幣交易員Tsutomu Soma指出，「現在不太可能對匯市進行實際干預，但是當日圓接近貶至145或150時，風險可能變得更為真實。歐洲貨幣現在兌日圓看起來都非常看多。」

上周，美國聯準會（Fed）結束6月的會議後，雖宣布暫停升息，但暗示接下來就會恢復緊縮。歐洲央行決定升息，並且預告7月以後還會繼續調升利率。英國央行本周四的利率會議預料也會升息。相較之下，日本央行在剛開完的利率會議後，仍決定維持鴿派基調。

日本央行 聯準會 美國

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