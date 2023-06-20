陸買家如何買輝達AI晶片？逛黑市就能到手 只是貴兩倍

在美國限制先進晶片出口給中國大陸後，現在大陸買家想要買到輝達的高階晶片，就得到黑市進行交易，而且價格比一般貴上兩倍。

路透報導，走訪「中國電子第一街」深圳的華強北是個好選擇，尤其是摩天大樓賽格廣場的一到十樓，那兒有許多販售相機零件、無人機等各種電子產品的店家。店家不會為晶片打廣告，但買家可以小心地詢問店員。

可買到少量、售價是一般的兩倍

兩家受路透詢問的店家表示，他們可以提供少量輝達的A100 AI晶片，一片要價2萬美元（近新台幣62萬元），是一般價格的兩倍。

雖然在大陸境內買賣高階美國晶片並不違法，但美國的出口禁令在大陸促成了一個地下市場，因為店家不願意招惹美、中當局的審查。

美國拜登政府去年9月命令輝達停止出口A100、H100這兩款最先進的晶片給大陸和香港，部分目的是要扼殺大陸AI和超級電腦的發展，接著就是一連串半導體相關出口管控。

不提供保修或支援

然而， ChatGPT掀起的AI熱潮促使高階晶片需求沖天，尤其是輝達的微處理器被視為是處理機器學習任務最佳的工具。

香港深度學習公司萬想科技（Pantheon Lab）共同創辦人劉劍鋒表示：「我們現在正在與兩家供應商洽談，希望購買二至四塊新的A100顯卡來執行公司最新的AI模型。」他說，店家是在美國以外地區買到輝達晶片，「他們直接告訴們，不會提供保修或支援。」

路透在香港和中國大陸和10家店家交談，這些店家被形容是能夠輕易買到少量的A100。這凸顯出中國對晶片需求強烈，而且少量的交易可相對容易避開美國的制裁。

路透無法估計流入中國大陸的輝達A100和H100晶片總數，也無法得知地下市場的交易能滿足需求的程度。

店家表示，買家通常是App開發人員、新創公司、研究人員或電玩玩家。不過一家業者說，買家也包括大陸地方當局。

輝達在給路透的聲明中表示，不允許A100或H100出口到中國，而是提供遵守美國法律的「降速版」替代品給大陸，「如果我們獲得資訊，顯示客戶違反與我們的協議並且違反法律出口受限制的產品，我們將立即採取合適行動」。

美國商務部、中國國務院新聞辦公室和中國工信部都沒有回應路透的置評請求。

小供應商如何採購到輝達晶片？透過在台灣、新加坡等第三地公司進口

輝達為大陸量身訂做、用來緩衝禁令影響的降速版晶片A800與H800，現在買方為大型科技公司，例如騰訊、阿里巴巴。這些公司口袋深厚，能夠大量採購。

大陸供應業者表示，他們主要過兩種方式採購晶片：搶奪輝達向美國大企業大量出貨後進入市場的過剩存貨，或者透過在印度、台灣與新加坡等地註冊成立的公司進口。這代表他們只能取得少量，遠遠低於要從頭建構精細AI大型語言模型所需的晶片量。

根據集邦的資料，類似OpenAI的GPT的模型需要超過3萬個輝達A100顯卡。不過，少量的顯卡就能執行複雜的機器學習任務與強化已存在的AI模型。

一家電子採購網站列出A100的40個賣家，其中多數都在華強北電子區。不過，在淘寶、小紅書和抖音上，都能找到A100的銷售列表上架。這三家業者都沒有回應置評請求。

一些店家警告說，翻新晶片被假冒為A100的情況已變得普遍。

H100晶片顯卡難買到

至於輝達3月才上市、更先進的H100晶片顯然更難買到。

香港中文大學經濟學系講師周恩誌（Vinci Chow）為了研究用途，已從當地店家買了四塊A100顯卡。他說，他被告知有幾組八個H100晶片的顯卡可供購買。

不過，十家店家中，只有一家告訴路透可以採購H100。