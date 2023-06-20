GDP的技術占比要達到20%！印度訂2025年達標
印度新聞信託社（PTI）報導，印度電子資訊科技部部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）表示，政府已訂定目標，到2025年要讓技術占國內生產額（GDP）的20%。
強德拉謝克在全球印度技術專業人員協會（Global Indian Technology Professionals Association）年會上發表虛擬演講指出：「數位經濟已擴大、多樣化，無論是半導體、微電子、AI、區塊鏈，以及Web3高效能運算語言和消費性網路，目前科技領域沒有哪一塊空間沒有印度企業家或新創公司。過去五年，印度的創新經濟已經從2014年GDP的4-5%成長到如今的10%。」
他並且透露：「我們的目標是，到2025-2026年，技術和數位經濟將占GDP的20%，年增長率為7.5%。我們的GDP大約5兆美元，20%相當於1兆美元，這就是我們努力的目標。」
強德拉謝克說AI能推動數位經濟，是新創公司和創新生態系過去幾年圍繞消費性網路和數據經濟所取得進展裡深具價值的一環。
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