電價高漲壓力下 新加坡太陽能終於看到顯著成長

迫於電價波動劇烈，新加坡終於認真擺脫以往建制太陽能遲緩進展，開始加快投靠清潔能源的腳步。

近幾個月來，新加坡安裝住宅屋頂太陽能板的需求激增，這是由於家庭用電價格在第2季比五年同期平均漲了15％，而躉售電價仍然波動劇烈。如今，太陽能占新加坡發電比率已由2016年的0.12%增為1.5%。新加坡政府已啟動最大規模的太陽能招標，將為大約90％的政府住宅建案增設太陽能板。

彭博訪問最近安裝太陽能板的鋼琴家 Benjamin Loh，他說：「安裝太陽能板後有很明顯的差別。」他安裝的動機是因為電費上漲，也希望減少對氣候的衝擊。他住在武吉知馬（Bukit Timah）雙併三樓透天住宅，「這不是小房子，所以電費會漲很多」。

Loh 家中的太陽能系統耗資2.5萬星元（18,636美元），仍得靠電網來來補充用電，不過，上個月透過出售屋頂太陽能產生的多餘電力，已幾乎足以支付電費的成本。

新加坡支持太陽能作為國內再生能源的主要來源，由於風電和水力發電等其他供電方式缺乏空間，因此認定住宅或工業屋頂太陽能是加強布建綠能的關鍵。即使如此，新加坡預料到2030年，太陽能仍將僅占發電組合的3%。目前，新加坡仍仰賴天然氣，供應超過95%的發電所需。

不過，新加坡國立大學能源研究所能源經濟學組高級研究員David Broadstock指出，對於提升能源安全性而言，即使取得小幅的進步也非常重要。他說：「每一步採取在國內生產能源的措施，都將增強我國電力業對全球原物料價格波動的韌性，在過去18個月中，這些波動非常明顯。」

彭博新能源財經報告（BNEF）最新數據顯示，商業建築所建制大規模太陽能和系統占新加坡2021年新增電力的主要部分，住宅建制的太陽能2020年出現小幅下降後也開始上升。

根據安裝商UTICA Solar執行長 Kenneth Chng表示，家用太陽能板5月銷售量較1月增長了兩倍。他說：「隨著電費上漲，屋主迫切需要安裝太陽能板來節錢，對環境也有好處。」