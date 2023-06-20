美議員將施壓汽車公司CEO 要求減少依賴中國供應鏈

四位美國議員預定周二（20日）前往底特律，向福特、通用汽車執行長施壓，要求他們減少供應鏈對中國大陸的依賴，尤其是在電動汽車電池方面。

此行凸顯出美國政府在試圖緩和與中國大陸關係時，面臨著來自國內的壓力。在19日稍早，美國國務卿布林在結束兩天的北京行後表示，美中關係取得了一些進展。

這四位議員都來自新成立的眾議院中國特別委員會。一位知情人士透露，議員將對福特汽車與中國寧德時代合作關係、汽車公司對大陸依賴程度提出關切。議員們還計劃會見福特執行長法利（Jim Farley）以及通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）等主管。

福特汽車正計劃在密西根州設立一家使用寧德時代技術的電池工廠，維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）今年稍早讓他的州退出設廠選址，理由是該計畫就像「特洛伊木馬」，讓大陸藉此來削弱美國振興汽車業的努力。

福特汽車發表聲明說：「福特汽車和眾議院中國特別委員會在加強美國競爭力、建立電動汽車在美供應鏈這兩個目標上是一致的，周二的會議上我們計劃告訴議員們我們準備怎麼做到這一點，我們在密西根州建造的全資

擁有的電動汽車電池廠只是一個最新例子」。

通用汽車表示，公司主管定期和民選官員會晤，「討論對我們業務、雇員、經銷商和客戶重要的問題」。

拜登政府官員已對大陸在美國的電動車電池領域取得優勢表達憂心。根據彭博新能源財經的數據，陸企擁有逾五成的電動車電池市占，而且在一些電池材料方面，滿足了多達90%的需求。美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）周日表示，美國必須採取行動來解決這些問題。

將前往底特律的四位議員分別是共和黨的蓋拉格（Mike Gallagher）、穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨的克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和史蒂文斯（Haley Stevens）。知情人士稱，他們可能會提出寧德時代與中國共產黨關係密切，而且受到了來自大陸政府的補貼，不利於美國企業發展。因為討論未公開，知情人士要求匿名。