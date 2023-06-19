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歐盟將公佈防止技術洩漏措施 以阻止中國等獲取

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社報道，歐盟委員會（European Commission）將於周二公佈可能採取的措施，例如審查對外投資和出口管制，以阻止中國等國家獲得歐盟寶貴的技術，並防止其被競爭對手用於軍事用途。

歐盟執行官將向歐盟立法者和各國展示其經濟安全戰略，這些國家的領導人將於下周在布魯塞爾討論與中國的關係。

雖然不是正式的立法提案，但該溝通將列出27個歐盟國家在尋求從中國「降低風險」並避免敏感技術通過出口或海外投資洩漏出去時應考慮的戰略。

荷蘭推出一項有效禁止中國公司購買ASML用於製造半導體的最先進光刻工具的計劃，報導稱這是一個很好的例子。荷蘭單獨推出計劃，但希望在整個歐盟範圍內實施限制。

歐盟確實控制可以具有軍事用途的特定「兩用」商品的出口，但這不包括新興技術。

歐盟外交官表示，歐盟必須仔細確定想要限制的風險，並確定現有措施無法遏止這些風險。

歐盟 荷蘭 半導體

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