高盛調降中國GDP預估 理由是刺激措施空間有限

高盛集團成為最新一家調降中國大陸經濟成長率預估的大型銀行，原因包括擴大刺激力道的選項有限。

根據高盛分析師18日發表的研究報告，分析師將中國大陸2023年國內生產毛額（GDP）成長率預估值從6.0%調降至5.4%。閃輝等分析師在報告中表示，不管即將推出何種寬鬆政策，力道都不太可能超過以往經濟下行時期，包括2020年時。

報告指出，由於人口萎縮、債務水準上升以及中國大陸「房住不炒」的定位，房市和基建刺激措施可能會「有針對性且比較溫和」。報告表示，如果再走靠房地產和基建拉動經濟強勁回升的老路，會與領導層一再強調的「高質量成長」相矛盾。

外界上周日益期待大陸政府將增加支出，尤其是在基礎設施方面，並推出房地產領域的寬鬆措施。一些分析師認為，大陸中央政府可能會發行特別公債，或利用政策性銀行來刺激放貸。上周公布的5月數據顯示，大陸經濟復甦趨弱，中國人民銀行（央行）還調降關鍵政策利率，以降低借貸成本並提振市場信心。

高盛分析師表示：「我們判斷成長逆風因素可能持續，決策者在傳達重大刺激措施時在經濟與政治方面受限。」分析師不預期中央政府會發行特別公債，因為這在過往只賣過三次，包括在2020年疫情與1998年亞洲金融危機等尤其艱困的時期。

分析師說，大陸政府也不太可能像2015年一樣，推動另一輪的棚戶區改造，當時市動用央行資金挹注到房地產市場，進行都市更新，同時為棚戶區房屋被拆除的住戶提供補償。當時導致房地產價格與銷售激增。

高盛表示，政府這次可能才取不同做法，加速發行地方政府特殊債，主要用於基礎建設。當局可能持續寬鬆房地產政策，包括調降首付要求、降低房貸利率與移除一線城市的購屋限制。

官方也正支持被視為能拉動經濟成長的產業，例如高階製造業與新能源車。高盛指出，雖然放寬放貸、減稅與提供補貼等支持性措施可能會延續或加碼推出，但對GDP成長的影響可能有限，原因是這些計畫已經行之有年。