聯邦政府關門風險上升

經濟日報／ 編譯陳韻涵／綜合17日電

美國國會本月初才化解舉債上限危機，現在又開始醞釀另一場財政危機：聯邦政府局部關門。

爭議點在於聯邦眾議院共和黨議員決定起草的支出法案，金額低於最近兩黨為化解舉債上限爭議所達成的協議。這類法案資助聯邦政府多個部門的運作，必須在10月1日2024財政年度開始前敲定，否則聯邦政府將局部關門，擾亂政府服務、國家公園關閉，聯邦員工也放無薪假。

眾院議長麥卡錫和總統拜登先前敲定的舉債上限協議，設定2024年度預算支出額持平在2023年度始准，但眾院撥款委員會討論2024年度預算時，強硬派共和黨人卻尋求再削減預算，加重麥卡錫統一黨內立場的壓力。

眾院撥款委員會主席、德州共和黨眾議員格蘭傑表示，將把「非國防開支」限制在2022年的預算標準，指麥卡錫與白宮的協商「確立上限，而非下限」。佛州共和黨眾議員唐諾德甚至直言，「我不怕（政府）關門」，「我們必須嚴肅看待支出」。

Beacon政策顧問公司指出，若國會未在2024年度開始前通過所有12項撥款法案，結果就是政府關門，正好紀念2013年10月政府關門十周年，若要避免聯邦政府關門，國會議員須通過臨時資金法案，維持政府部門運作。

議員 共和黨 麥卡錫

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