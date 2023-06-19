美小麥收成 估逾60年最差

嚴重的乾旱阻礙了北美大平原的小麥生長，美國糧倉今年的小麥收成可能寫下60多年最差紀錄。

華爾街日報報導，堪薩斯州農民米勒沙斯基現在正在採收露出地面不到一呎的細細麥稈，這是多年乾旱的結果。由於不符合經濟成本，在全美種植的冬麥中，今年預計約有三分之一將放棄收割，為1917年以來最多，超過1930年代沙塵暴期間的放棄率。

59歲的米勒沙斯基與其兩個兒子已在堪薩斯西南部4,000英畝土地播種小麥，但現在有90%被迫放棄收成。他說：「這將是我種小麥以來收成最差的一年 。」

在奧克拉荷馬州和德州等其他平原州，放棄收成小麥的比率將比堪薩斯州更高。堪薩斯是全美最大的冬麥生產州，美國則名列全球前五大小麥出口國。

最近的豪雨有助於使一些正在枯萎的麥田恢復生機，特別是在堪薩斯州的西北部。但對很多地方來說，5、6月的降雨來得太遲。 堪薩斯州立大學農業經濟學教授巫布萊恩說：「已造成了無法挽回的損害。」

農業部指出，在堪薩斯州有過半的硬紅冬麥狀況不佳或非常糟。據估計，該州每收成1英畝小麥的平均產量為29英斗，遠低於2021年的每英畝52英斗。

截至6月初，堪薩斯州93%的冬麥種植地都處於某種乾旱狀態。堪薩斯州有近半地區處於極端或「異常」乾旱之中，這是美國乾旱監測機構追蹤到的最嚴重乾旱分類。

除了遭逢小麥產量低落，美國農民還面臨更廣泛市場壓力，包括俄羅斯入侵烏克蘭、俄國和東歐的小麥過剩、比航運更高的鐵路運費，以及美元升值，使美國種植的小麥競爭力大幅降低，促使麵粉廠將採取不尋常的步驟，進口歐洲小麥製成麵粉。