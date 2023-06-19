美鞋商搶市 砍價5%
在通膨持續壓縮家庭預算、迫使民眾優先採購日用品之際，美國鞋類製造商Keen不隨業界漲價反映成本，反而調降價格，為消費者減輕負擔。
CNN報導，市調機構Circana在1月公布的調查，由於鞋類等商品漲價，56%美國消費者表示過去六個月已延遲購買或乾脆不買，或者選購較便宜的款式，高於去年7月調查的52%。調查也說，有子女家庭減少購買鞋類的程度高於無子女家庭，因父母減少為自己添購新鞋。
Keen日前在官網公告，開始調降旗下鞋類產品組合的價格，從36美元的童鞋到約250美元的成人鞋均已降價，平均降幅5%。
Keen在美國僱有約350名員工，並在波特蘭、多明尼加及泰國設立製鞋工廠。Keen執行長艾文絲強調Keen每年在美國和全球賣出數百萬雙鞋。
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