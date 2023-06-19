美鞋商搶市 砍價5%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

在通膨持續壓縮家庭預算、迫使民眾優先採購日用品之際，美國鞋類製造商Keen不隨業界漲價反映成本，反而調降價格，為消費者減輕負擔。

CNN報導，市調機構Circana在1月公布的調查，由於鞋類等商品漲價，56%美國消費者表示過去六個月已延遲購買或乾脆不買，或者選購較便宜的款式，高於去年7月調查的52%。調查也說，有子女家庭減少購買鞋類的程度高於無子女家庭，因父母減少為自己添購新鞋。

Keen日前在官網公告，開始調降旗下鞋類產品組合的價格，從36美元的童鞋到約250美元的成人鞋均已降價，平均降幅5%。

Keen在美國僱有約350名員工，並在波特蘭、多明尼加及泰國設立製鞋工廠。Keen執行長艾文絲強調Keen每年在美國和全球賣出數百萬雙鞋。

美國 子女 漲價

延伸閱讀

好處更多還是風險更大？美中科技協議將到期 美國務院爭論是否該延長

美中關係有望回暖？雙邊外長會晤 美方試圖淡化外界對布林肯訪陸期望

拜習會面、布林肯訪陸…盤點拜登上任後美中重要互動

「氣球事件」後終於見到面！美國務卿布林肯與秦剛進行會談

相關新聞

砸250億美元 英特爾赴以國設廠

編譯陳律安／綜合外電

全球升息浪潮 還沒結束

為對抗通膨，英國、瑞士、挪威及土耳其等國央行預料都將在22日升息，土耳其甚至預料將一口氣調高利率46碼（11.5個百分點...

美中科技協議恐生變

知情官員透露，隨著美中關係降至近年低點，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」（STA）在今年稍後到期後不...

AI革命 顛覆三大行業

近來人工智慧（AI）題材蔚為風潮，AI革命將幫助勞工擺脫繁重工作、或是摧毀數百萬人的工作機會？新的AI能力不只對職場生產...

美網銀存款逆勢衝高

美國聯邦存款保險公司 （FDIC）的數據顯示，全美國銀行業者存款總額第1季寫下史上最大減幅，但網路銀行存款卻逆勢成長，在...

特斯拉降價衝買氣

電動車新聞網站Electrek報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已對美國市場的Model S和休旅車Model X...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦