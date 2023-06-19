美國聯邦存款保險公司 （FDIC）的數據顯示，全美國銀行業者存款總額第1季寫下史上最大減幅，但網路銀行存款卻逆勢成長，在這場大戰贏得重要一勝。

華爾街日報報導，地區銀行正面臨雙重難題，今年好幾家中型銀行倒閉，使部份存戶只想把錢放在大銀行，同時聯準會（Fed）升息促使想賺取更高報酬的客戶，把資金轉往國庫券和貨幣市場基金，導致美國銀行業第1季存款額出現史上最大減幅。

眾人尋求高殖利率，連銀行巨擘也難以倖免，從小銀行存戶吸收更多存款的美國銀行（BofA）與富國銀行，上季存款仍微幅降低。

若干主攻網銀的業者存款卻不減反增，Capital One存款季增5%、Ally Financial季增1%，高盛網路銀行Marcus存款也變多，但未公布詳細數字。

Ally Financial和Marcus完全沒有實體分行，Capital One旗下的實體分行數量則遠少其他地區銀行，因此經營分行所需的地產、人事、設備負擔較低，常能提供較高的利率。Ally Financial上季存款利率平均為3.2%，Capital One為2.4%，均較一年前高出兩個百分點以上。相較下，美銀和富國銀的存款利率在1%左右。

民眾改用網銀，也降低了分行存在的價值。FDIC數據顯示，銀行業者2019~2022年約關閉6,100家分行，為歷來裁汰最多分行的三年。

Javelin策略與研究公司支付策略共同主管雷利說，在佛州坦帕市經營小型分行的年成本可能達50萬美元，在紐約等大城市經營中型分行的年成本更達130萬美元，還不包括辦公室設備和其他資本支出。

傳統銀行強調，客戶碰到房貸等複雜交易時，還是會想親自到分行辦理，據點絕佳的分行是銀行拉抬業務的主要管道。不過，銀行業者應該會繼續刪減分行成本。不少業者估計，存款利率支出將追上放款收入，因而調降第1季獲利預期。