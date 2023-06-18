以色列：英特爾將砸250億美元設廠 歷來最大筆國際投資
以色列總理內唐亞胡18日表示，美國晶片大廠英特爾（Intel）將斥資250億美元，在當地建設新廠，形容這筆投資是該國歷來最大筆的外國投資。
路透報導，內唐亞胡對內閣成員表示，英特爾將投資900億錫克（250億美元），是歷來單一跨國企業在以色列的最大筆投資。
以色列財政部表示，這座位於以國南部Kiryat Gat的工廠預計2027年啟用，至少營運到2035年，將聘僱數千名員工。在這項投資協議下，英特爾所繳納的稅率，將從現行的5%提高至7.5%。
根據英特爾官網，該公司已在以色列經營近50年，為當地最大的民間雇主和出口商，也是當地電子和資訊產業的佼佼者。英特爾2017年以150億美元收購以色列的先進駕駛輔助業者Mobileye，並在去年推動Mobileye掛牌上市。
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