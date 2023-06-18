快訊

男平交道持釣竿觸電倒地 影響台鐵5列次、1220名旅客

俄烏互指對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」

曾報復性致詞拖延典禮 金鐘得主遭控劈腿女學生致歉了

以色列：英特爾將砸250億美元設廠 歷來最大筆國際投資

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
以色列總理內唐亞胡表示，英特爾將砸250億美元在以色列設廠。路透
以色列總理內唐亞胡表示，英特爾將砸250億美元在以色列設廠。路透

以色列總理內唐亞胡18日表示，美國晶片大廠英特爾（Intel）將斥資250億美元，在當地建設新廠，形容這筆投資是該國歷來最大筆的外國投資。

路透報導，內唐亞胡對內閣成員表示，英特爾將投資900億錫克（250億美元），是歷來單一跨國企業在以色列的最大筆投資。

以色列財政部表示，這座位於以國南部Kiryat Gat的工廠預計2027年啟用，至少營運到2035年，將聘僱數千名員工。在這項投資協議下，英特爾所繳納的稅率，將從現行的5%提高至7.5%。

根據英特爾官網，該公司已在以色列經營近50年，為當地最大的民間雇主和出口商，也是當地電子和資訊產業的佼佼者。英特爾2017年以150億美元收購以色列的先進駕駛輔助業者Mobileye，並在去年推動Mobileye掛牌上市。

以色列 美國 內閣

延伸閱讀

英特爾德國設廠獲近百億歐元補貼 週一可望簽約

德媒：英特爾德國建廠計畫將獲得99億歐元補貼

傳軟銀Arm至少與10家公司洽談IPO投資 英特爾、蘋果、台積電在內

台積電恐變「美積電」？ 李淳曝美毫無企圖：英特爾一定跳腳

相關新聞

視察Rapidus工地 日經濟產業大臣：投資規模和速度決定未來勝負

集微網消息，日本《朝日新聞》報導，日本經濟產業大臣西村康稔18日訪問北海道千嵗市，視察由8家企業共同出資的下一代半導體公司Rapidus的工廠建設預定地。

逼近疫前水準！ 國際航空協會展望：今年航空旅客量料大增28%

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅客將暴增28.3%至43.5億人次，恢復到接近2019年新冠疫情爆發前的...

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8,000美元

電動車新聞網站Electrek報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已對美國市場的Model S和休旅車Model X...

全球最低企業稅協議第一大支柱 正搖搖欲墜

路透報導，全球所得稅制改革兩大支柱之一正搖搖欲墜，主因全球獲利前100大跨國企業的徵稅權如何分配問題受到美國國內政治的干...

美中競爭白熱化…雙邊「最悠久合作協議」是否續簽引爭議

美國與中國於1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了一項雙邊協議。40多年來，這項協議促成一系列合作，象徵競爭對...

超級晶片爭霸 蘇姿丰挑戰黃仁勳

自去年11月推出以來，ChatGPT已在全球掀起一股人工智慧(AI)熱潮，ChatGPT的「語言生成技術」，應用範圍不斷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦