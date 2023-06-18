視察Rapidus工地 日經濟產業大臣：投資規模和速度決定未來勝負

集微網消息，日本《朝日新聞》報導，日本經濟產業大臣西村康稔18日訪問北海道千嵗市，視察由8家企業共同出資的下一代半導體公司Rapidus的工廠建設預定地。

報導指出，Rapidus是豐田汽車、NTT等8家公司年出資73億日元成立的，並與美國IBM和比利時半導體研究機構IMEC建立技術合作關係，是日美歐半導體合作的象征。

迄今為止，日本政府已決定為工廠試產線和工程師培訓提供總計3300億日元的援助。日本首相岸田文雄也對在2020年代後半期大規模生產提供額外支持持積極態度。

西村康稔對同行的北海道知事鈴木直道等人說：「投資的規模和速度將決定未來的勝負，正因為有了Rapidas的努力，海外企業才對投資表現出熱情。我們希望穩步推進基礎設施建設，使該地區成為世界最尖端產業的集聚地」。