特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8,000美元

電動車新聞網站Electrek報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已對美國市場的Model S和休旅車Model X新庫存，降價約8,000美元，衝刺季底買氣。

特斯拉美國官網顯示，新款特斯拉Model S如今要價8萬2,740美元起，折扣金額達7,500美元；Model X也降至最低9萬4,430美元，降價金額達7,810美元，而且本月底前交車的車主，還擁有三年的免費超級充電服務。

Electrek指出，目前的Model S價格為長久以來最低，還有三年的免費超充，是很吸引人的促銷方案，考量到Model S庫存在過去三周可能已增加逾一倍，特斯拉會加碼促銷不令人意外。

隨著季底逼近，特斯拉希望降低庫存以獲得更好看的財報，為了達到這個目標，該公司定期季底都會推出特別折扣和促銷方案。Electrek日前也報導，特斯拉近來也為6月底前交車的Model 3車主，提供三個月的免費超充。