ECB拉加德：7月可能升息

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

歐洲央行（ECB）15日宣布升息，隔日總裁拉加德示意，7月很可能進一步上調利率。歐洲央行的鷹派人士更警告，或許得一路升息到秋天。

彭博資訊報導，德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）16日表示：「就我看來，仍有許多工作要做，暑假過後也許需要繼續升息。」奧地利、斯洛維尼亞、立陶宛決策者都支持此種看法。比利時央行總裁溫希（Pierre Wunsch）更建議，貨幣緊縮或許需要持續到9月之後。

歐洲央行15日將存款利率調高1碼至3.5%，拉加德隔日重申，7月政策會議「非常可能」再次行動。

7月升息似乎已成定局，市場焦點轉向9月，拉加德對此仍不肯鬆口。僅管多數分析師預期，歐洲央行7月升息後將按兵不動，但市場看法不同，由於季度通膨展望略遭上修，交易人士幾乎完全計入7月後再次升息的可能。

知情人士說，歐洲央行官員將在下月會議激辯，是否需要進一步緊縮。

通膨 奧地利

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