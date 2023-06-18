美股還有得漲？市場激辯

美國股市漲勢正盛，即便聯準會（Fed）上周暗示還會有兩次各1碼的升息，仍無法澆熄今年來的多頭氣焰。然而，對於美股後市會繼續往上攻堅或漲不動了，分析師陷入激辯。

標普500指數16日收在4,409.59點，比去年10月谷底上漲23%，已進入技術分析的牛市，一度懷疑漲勢的投資人也重回市場。不少因去年慘跌而減碼的投資人，如今陸續翻多布局。多家華爾街券商調高美股今年目標水準，高盛將標普500目標從4,000點上調至4,500點，理由是美國經濟12個月內不太可能衰退。

巴隆周刊分析，假如美股投資人想找理由逢高殺出持股、獲利了結，過去一周來多的是藉口可付諸行動，例如Fed暗示還要升息。但為何買盤仍旺？因為市場普遍認定，Fed不管日後升不升息，如今這波緊縮循環已近尾聲，這將容許經濟成長和企業獲利回穩。

標普500指數已接連突破幾個關鍵水準，今年來近十次向4,200點叩關不成，幾周前突破此水準，可見追高的投資人對市場前景深具信心。BCA Research首席策略師裴塔形容，4,200點「顯然是重要價位」，一旦突破，「阻力關卡就變成支撐價位」。

當然，股市並非零風險。今年美股漲勢主要由一小撮大型科技股領軍衝鋒，萬一這些重量級權值股變得步履蹣跚，可能拖垮大盤。

花旗集團和美銀都預測，美股即將失去動能，走勢會轉跌。

花旗以克羅諾特（Scott Chronert）為首的策略師預估，標普500指數年底跌至4,000點，明年年中再爬升至4,400點。報告指出，企業獲利未見具體修正、美國衰退迫在眉睫。另外，許多投資人情緒指標顯示，眾人對美股看法審慎，例如列夫科維奇指數（Levkovich Index）仍在負0.18的「恐慌」領域。

去年準確預測拋售潮的分析師哈奈特（Michael Hartnett）16日也指出，不相信標普500強彈是「嶄新閃亮牛市的開端」。