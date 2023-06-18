馬斯克腦機介面新創 報捷

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克表示，他的腦機介面新創公司Neuralink預計今年進行首場人體實驗。（路透）
特斯拉執行長馬斯克表示，他的腦機介面新創公司Neuralink預計今年進行首場人體實驗。（路透）

特斯拉執行長馬斯克表示，他的神經科技和腦機介面新創公司Neuralink預計今年將能開始進行首場人體實驗。他另表示，特斯拉正接近達成完全自動駕駛，而特斯拉的市值與公司能否實現全自駕直接相關。

路透報導，馬斯克16日在巴黎舉辦的全球科技盛會VivaTech上表示，Neuralink計劃透過網路直播為全身或半身癱瘓的患者進行植入手術，首場手術可能會在今年下半年。他並未明確提到將會為多少名患者進行同樣手術，或是手術時間會多長。

Neuralink上月表示，美國食藥局（FDA）已批准其進行首場人體臨床實驗，對這家新創公司而言是一重大里程碑。FDA也承認批准Neuralink使用其腦植入物和手術機器人進行實驗，但拒絕提供更多細節。

Neuralink近來估值一飛沖天，該公司約兩年前進行私募籌資時的估值大約是近20億美元，但根據最近幾次的私下股票交易，現在估值已翻漲至約50億美元，員工也可望受益於公司研究的快速發展。路透報導，根據次級市場交易，Neuralink部分員工持有的公司股票，短短兩年內價值已躍漲約150%。

但專家表示，Neuralink就算能夠證明其裝置對人體安全無虞，要獲得商業運用許可，仍將要費時數年，或甚至超過十年。該公司也正面臨其他已將裝置植入人體的神經科技公司競爭。

同時，在路透報導揭露該公司的動物實驗實態後，該公司也正面臨監管機構的嚴密審查。Neuralink內部員工去年向路透爆料，由於該公司急忙對猴子、豬隻和羊隻進行實驗，導致許多動物非必要死亡。

除此之外，馬斯克也在這場盛會上再次提到，他認為特斯拉很快就會解決全自動駕駛所遇到的問題。他說：「本公司的價值主要就是來自於自駕。我認為那是我們價值最主要的動力源。」

特斯拉作為全球最具價值的車廠，目前市值大約是8,000億美元，但多年來一直尚未達到馬斯克的全自駕目標。

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