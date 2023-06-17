小摩：iPhone 14標準款在美變最暢銷 但這款還是沒人氣
摩根大通（小摩）針對iPhone的美國市占率最新研究顯示，美國消費者近來對iPhone 14系列的偏好似乎有些改變，iPhone 14標準款變成賣得最好，開賣以來一直最暢銷的Pro Max落居第二，但iPhone 14 Plus仍舊是最沒人氣。
AppleInsider報導，根據小摩最近流出的一份投資人報告，今年4月iPhone 14標準款在美國的市占率上升至19%，iPhone 14 Pro Max則下滑為18%，和這兩者先前的市占率數字恰好相反。
iPhone 14標準款的成長似乎有一部分是來自於14 Pro的萎縮，該款的市占率從16%下滑至15%。不過，14 Pro市占率卻是穩定維持在7%。
小摩分析師表示：「iPhone在美國三大電信商的整體市占率4月上升至67%，高於3月的66%，這明顯比前一個產品周期的4月市占率要佳。」
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